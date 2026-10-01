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Flydubai-Passagier verhinderte Absturz – jetzt sagt er, wie er das gemacht hat

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Auf einem Flydubai-Flug von Dubai nach Tel Aviv kam es am Mittwoch zu einem Angriff im Cockpit: Ein Pilot soll seinen Co-Piloten mit einem Messer attackiert haben.



Das Flugzeug verlor daraufhin rasch an Höhe, mehrere Passagiere stürmten ins Cockpit und überwältigten den Angreifer. Einer von ihnen, Yaniv Hayun, erzählte Israels Premierminister Benjamin Netanyahu später, wie er den Angreifer packte und anschliessend selbst nach der Steuerung griff. Dabei habe er sich an die Dokumentation «Mayday – Alarm im Cockpit» erinnert.

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