Nach Grabsch-Attacke: Polizei rammt E-Scooter – nun ist ein Video aufgetaucht

Die Polizei Bremen hat am Sonntag, 28. Juli, einen 33-jährigen Mann wegen des Verdachts auf sexuelle Belästigung verhaftet. Ein User hat den Moment kurz vor der Festnahme auf Video festgehalten und auf der Plattform X (ehemals Twitter) gepostet, wo er mittlerweile über 300'000 Aufrufe hat. Die Aktion werde nun intern geprüft, heisst es von der Polizei:

Der Mann soll zuvor am Philosophenweg mit seinem E-Scooter an einer 19-Jährigen vorbeigefahren sein, plötzlich angehalten und sie unsittlich am Gesäss berührt haben, heisst es in der Polizeimeldung. Dabei sei der jungen Frau überdies das Kleid hochgerutscht. Zeugen hätten dann sofort eine in der Nähe befindliche Polizeistreife alarmiert, welche den Flüchtigen in der Bahnhofsvorstadt mit einem Einsatzwagen stoppen konnten. Laut der Polizei wurde dabei niemand verletzt. «Der Sachverhalt befindet sich aktuell in einer internen Überprüfung», sagte Franka Haedke, Sprecherin Polizei Bremen, zur Bremer News-Plattform butenunbinnen.

Verhältnismässig oder nicht?

Auf Social Media diskutieren die Nutzerinnen und Nutzer die Szene im Video. Viele halten das Vorgehen der Einsatzkräfte im Kontext der vorgeworfenen Tat für angemessen. Es gibt aber auch kritische Stimmen, die das Rammen mit dem Polizei-Kastenwagen als unverhältnismässig und gefährlich einstufen.

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei wegen sexueller Belästigung, der Verdacht lautet sexuelle Belästigung. (lzo)

