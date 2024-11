Video: ch media/Tele Züri / Video Unit

«Repair Thursday» statt «Black Friday» – das wurde am Donnerstag geflickt

Heute, am Tag vor der grossen Rabattschlacht am Black Friday, wurde an vielen Orten gebastelt und repariert, und ein Statement gegen den Überkonsum gesetzt.

Wenn auch bei dir eine gestopfte Socke und eine zusammengeklebte Tasse eher an Wert gewinnt, als verliert, dann findest du übrigens auch ausserhalb vom Repair Thursday an vielen Orten Werkstätten, in denen du die Lebensdauer deiner Lieblingsdinge verlängern kannst. Hier gehts zur Übersicht.

