Amazon rühmte sich mit dem Plan. Doch die Emissionen stiegen weiter an, so Costa. Als sie das Unternehmen darauf hinwies, wurde sie entlassen.

Amazon beeinflusst unser Kaufverhalten auch auf subtile Weise, verrät Maren Costa. «Wir haben unendlich viele Farben und Textvariationen getestet, um herauszufinden, was am meisten Geld einbringt. Sogar die Farben des Buy Now-Buttons wurden bis ins kleinste Detail erforscht.»

Viele der gespendeten Kleider werden in Ländern wie Ghana exportiert. Dort finden die meisten Stücke nicht etwa ein zweites Zuhause, sondern haben sich zu einer Plage entwickelt. Die Menge ist kaum zu überwältigen. «Wir sind ungefähr 30 Millionen Menschen in Ghana, jede Woche kommen 15 Millionen Kleidungsstücke an», sagt die ghanaische Designerin Chloe Asaam.

Puckett reist nach Thailand, um aufzeigen, was dort mit dem Abfall geschieht. Tatsächlich zerschmettern Arbeiter Elektroschrott von Hand. Dabei werden hochgiftige Substanzen wie Blei, Quecksilber oder bromierte Flammschutzmittel freigesetzt, welche die Gesundheit der Arbeiter gefährden und der Umwelt schaden, indem sie ins Wasser oder in den Boden gelangen. «Es handelt sich also nicht nur um Abfall, sondern um Gift-Müll», so Puckett.

In der Doku zeigt Jim Puckett, wie er arbeitet: In Dresden, Deutschland, entsorgt er einen Monitor, den er mit einem Tracker ausgestattet hat. Der Monitor wird über Antwerpen nach Thailand gebracht.

«Ich habe mal in einem Nobelkaffee gearbeitet. Dort musste ich Backwaren vor ihrem Ablaufdatum in den Müll werfen und Kaffeesatz darüber schütten.»

Anna Sacks rettet in New York Lebensmittel und Wertsachen aus dem Müll.

Die Unternehmen entziehen einem nicht nur die Informationen, wie man die Geräte flicken kann, sondern erschweren auch die Reparatur, so Wiens. So werden beispielsweise Geräte zusammengeklebt oder verschweisst, sodass sie sich nicht mehr öffnen lassen.

Reparaturen sind systematisch aus unserem Leben verschwunden, sagt Kyle Wiens, Gründer des Unternehmens I Fix it, das Geräte zu reparieren versucht. Dies sei in den letzten Jahren zu einer Herkulesaufgabe geworden.

Während die Konzerne gerade mit ihren Black-Friday-Deals werben, veröffentlicht Netflix die Doku zum Thema Massenkonsum: «Buy Now – The Shopping Conspiracy».

Der Grossteil des Plastikmülls in den Meeren wird über Flüsse eingetragen. Mit einer neuentwickelten Abfangvorrichtung will die Organisation «The Ocean Cleanup» diesen Zustrom nun auf ein Minimum begrenzen.

Russland rückt vor und beendet wohl den Stellungskrieg mit der Ukraine

Russland erzeugt im Ukraine-Krieg Momentum. Mit hohem Einsatz erringt die Armee Geländegewinne. Was das für den weiteren Verlauf bedeuten könnte.

Russland bringt neues Tempo in den Ukraine-Krieg: War in den vergangenen Monaten von einem Stellungskrieg die Rede, verzeichnet der Aggressor Russland nun immer mehr Geländegewinne. So konnten russische Truppen in den vergangenen Wochen Erfolge in den ostukrainischen Städten Wuhledar und Welyka Nowosilka erzielen.