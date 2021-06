Videos

Schweiz

In Wöschnau SO wurde ein Blitzkasten in Brand gesetzt - Täter unbekannt



Und das? Ach, nur ein abgefackelter Blitzkasten in Wöschnau SO 😱

In Eppenberg-Wöschnau brannte am Sonntag eine Radaranlage der Kantonspolizei Solothurn. Die Polizei geht davon aus, dass der Anhänger auf welchem der Blitzer stand, mutwillig in Brand gesetzt wurde. Ein TikTok-Video zeigt den Schaden.

Die Feuerwehr Schönenwerd wurde umgehend gerufen, und sie konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Beim Blitzer handelt es sich um eine semistationäre Radaranlage der Kantonspolizei Solothurn. Diese geht auch nach ersten Ermittlungen davon aus, dass der Anhänger, worauf der Radar steht mutwilligen Brand gesteckt worden war. Dies teilt die Polizei in einer Mittelung am Montag mit. Der Sachschaden betrage mehrere 10000 Franken.

(aya)

