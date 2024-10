Video: watson/emanuella kälin

Wir waren in der «attraktivsten» Gemeinde Zürichs – so nett waren die Leute dort 😜

Laut dem UBS-Ranking ist ausgerechnet die Stadt Aarau die attraktivste Gemeinde der «Region Zürich». Wir wollten von den Aarauerinnen und Aarauern wissen, was ihre Stadt so lebenswert macht.

Die Grossbank UBS hat die attraktivsten Gemeinden für Familien mit zwei Kindern in 13 Regionen im Land ermittelt. In den Index fliessen 35 Variablen aus drei Bereichen ein: eine üppige Infrastruktur, ein vielfältiges Freizeitangebot und tragbare Lebenshaltungskosten.

Normalerweise schneidet Zürich in Rankings überdurchschnittlich gut ab. Nicht aber beim Wohnattraktivitätsindikator der UBS. Hier fällt die Stadt aus der Bewertung. Die Erklärung: «nicht tragbar», da die Kosten für Wohnraum schlichtweg zu hoch sind.

So liegen die attraktivsten Gemeinden der «Region Zürich» allesamt ausserhalb des Kantons. Angeführt von Aarau schaffen es auch Schaffhausen, Baden, Rapperswil-Jona und Stein am Rhein in die Top 5.

Die Stadt Aarau soll in der Region Zürich also die höchste Lebensqualität aufweisen. Wir sind kurzerhand nach Aarau und haben nachgefragt, wie es sich da so lebt. Ist das Beste an Zürich jetzt Aarau?!

Hier eure Meinungen:

