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Waldbrände in Spanien: Guardia Civil evakuiert hilfsbedürftige Personen

Video: watson/lucas zollinger

In Spanien bedrohen Waldbrände ganze Siedlungen – so werden die Menschen evakuiert

24.07.2026, 16:3124.07.2026, 16:31

In ganz Spanien wüten derzeit mehrere schwere Waldbrände und bedrohen dabei auch Siedlungsgebiete. Über 11'500 Menschen musste deswegen schon ihre Häuser verlassen, davon allein 10'000 im Grossraum rund um die Hauptstadt Madrid. Die Regierung hat einen «Notstand nationaler Tragweite» ausgerufen, wodurch mehr Geld und weitere Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können. So wurden unter anderem auch weitere Einsatzkräfte in die betroffenen Regionen entsandt.

Im Internet teilt nun etwa die spanische Guardia Civil Videos von ihren Einsätzen. In den Clips ist etwa zu sehen, wie die Rettungskräfte von Tür zu Tür ziehen, um sicherzustellen, dass alle Personen aus dem Gefahrengebiet in Sicherheit gebracht wurden. Dabei sind sie besonders gründlich und greifen den Hilfsbedürftigen auch tatkräftig unter die Arme:

Video: watson/lucas zollinger

Laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen Senders RTVE ist es das erste Mal, dass wegen Waldbränden ein solcher nationaler Notstand erklärt wurde.

Feuer geraten ausser Kontrolle

Die evakuierten Personen müssen nun in Notunterkünften oder bei Familienangehörigen ausharren. Wann sie zurückkehren können, ist weiterhin unklar. Für Freitag waren «besonders ungünstige» Wetterbedingungen mit starken Windböen vorhergesagt worden, welche das Feuer weiter anfachen könnten. (lzo)

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