Video: watson/Madeleine Sigrist, Michael Shepherd

Weil Auffahrt: 7 lästige Lift-Situationen, die niemals nicht unangenehm sind

Jeder kennt sie. Oder zumindest ... so ähnlich.

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Am 14. Mai 2026 ist Christi Himmelfahrt, in der Schweiz besser bekannt als: Auffahrt.

Und weil wir alle in der Sonntagsschule waren sehr belesen und gebildet sind, wissen wir natürlich, worum es bei diesem Tag geht, und wir können uns getrost anderen Wichtigkeiten rund ums «Auffahren» widmen. Wie zum Beispiel: dem Auffahren im Lift.

Update Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Wir alle fahren öfters oder weniger oft Lift. Und mindestens genauso oft kommt es dabei zu unangenehmen zwischenmenschlichen Situationen.

Wie bitte? Bei dir nicht? Das kannst du erst mit Bestimmtheit wissen, nachdem du dieses Video geschaut hast:

Video: watson/Madeleine Sigrist, Michael Shepherd

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(sim)