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7 lästige Lift-Situationen, die niemals nicht unangenehm sind

Video: watson/Madeleine Sigrist, Michael Shepherd

Weil Auffahrt: 7 lästige Lift-Situationen, die niemals nicht unangenehm sind

Jeder kennt sie. Oder zumindest ... so ähnlich.
29.05.2025, 04:5814.05.2026, 18:24
Michael Shepherd
Michael Shepherd
Madeleine Sigrist
Madeleine Sigrist
Michelle Claus
Michelle Claus

Am 14. Mai 2026 ist Christi Himmelfahrt, in der Schweiz besser bekannt als: Auffahrt.

Und weil wir alle in der Sonntagsschule waren sehr belesen und gebildet sind, wissen wir natürlich, worum es bei diesem Tag geht, und wir können uns getrost anderen Wichtigkeiten rund ums «Auffahren» widmen. Wie zum Beispiel: dem Auffahren im Lift.

Update
Diese Story ist bereits auf watson veröffentlicht worden. Aus aktuellem Anlass haben wir uns entschieden, sie zu aktualisieren und erneut zu publizieren.

Wir alle fahren öfters oder weniger oft Lift. Und mindestens genauso oft kommt es dabei zu unangenehmen zwischenmenschlichen Situationen.

Wie bitte? Bei dir nicht? Das kannst du erst mit Bestimmtheit wissen, nachdem du dieses Video geschaut hast:

Video: watson/Madeleine Sigrist, Michael Shepherd

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69 Kommentare
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Die beliebtesten Kommentare
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MoistVonLipwig
29.05.2025 09:20registriert Januar 2016
Immernoch mein Favorit bezüglich Lift Sketche:

FREEEDOM!
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Dario4Play
29.05.2025 09:37registriert Dezember 2014
Das war ja fast so flach wie mein wortwitz für heut:
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HugiHans
29.05.2025 08:23registriert Juli 2018
Der grösse Horror in Aufzügen ist das Schild, wieviele Personen eigentlich bei einer Fahrt erlaubt wären. Nur schon dieses Schildchen löst klaustrophobiesche Schübe bei mir aus!

Die praktische Machbarkeit, ob diese Anzahl überhaupt ohne Stapelung auf der vorhandenen Grundfläche erreichbar ist, musste ich zum Glück noch nie miterleben …
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69
Halt, stopp! Zur Feier des Freitags gibt es hier eine klitzekleine Überraschung
In Form von winzigen Tieren, die dir das Wochenende versüssen werden. 🤏
Cute News, everyone!
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