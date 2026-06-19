Video: watson/michelle claus, elena maria müller

«Es gibt mehr als eine Art zu lieben»: Was bedeutet Liebe für dich?

Queere Menschen werden oft im Zusammenhang mit Diskriminierung, Ausgrenzung, Schmerz oder politischen Debatten gezeigt. Diese Geschichten sind wichtig – doch sie erzählen nicht das ganze Bild.

Michelle Claus Folge mir Elena Maria Müller Folge mir

Mehr «Videos»

Queer zu sein, bedeutet nicht nur Tragik, Politik und Zerrissenheit. In einer Zeit mit vielen «Bad News» richten wir im Rahmen des Pride Month den Fokus auf etwas, das in der Öffentlichkeit oft zu kurz kommt: Liebe, Freude, Selbstbewusstsein und all die schönen Seiten des Queerseins.

Dafür treffen wir Kiwi, 33, alle Pronomen, trans-inklusiv lesbisch, an einem Freitagnachmittag, umgeben von Grün, und sprechen über die grossen Gefühle: In welchen Momenten spürst du Liebe? Wann erlebst du «queer joy»? Und was gibt dir das Gefühl, ganz du selbst sein zu können?

Schenke dir ein kühles Getränk ein, klicke auf Play, lehne dich zurück und denke darüber nach, wann du das letzte Mal so richtig geliebt hast:

Video: watson/michelle claus, elena maria müller

Wann spürst du Liebe? Was ist Liebe für dich? Wer zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht? Schreib uns deine Liebesbotschaften in die Kommentare.

Mehr hönne-schöni Videos für dich:

Non-binär und feministisch – (wie) geht das?

Video: watson/Aya Baalbaki

Wieso diese lesbische Pfarrerin für die «Ehe für alle» ist

Video: watson/lea bloch

Diese Demonstrantinnen erklären, warum sie am Feministischen Kampftag teilnehmen

Video: watson/kilian marti, lucas zollinger

Nemos Auftritt an der Pride 2024

Video: watson

«Ich bin weder Mann noch Frau, ich bin non-binär»: Eneas im Interview

Video: watson/lea bloch

Dieses schwule Paar heiratet als eines der ersten nach der Einführung – Sols Eltern sind aber dagegen

Video: watson/lea bloch

Mehr Artikel rund ums Queersein und Feminismus

Hier kommen Memes, die einfach direkt ins Herz gehen