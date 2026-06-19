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Pride Month: Queersein heisst nicht nur Tragik, sondern auch Liebe

Video: watson/michelle claus, elena maria müller

«Es gibt mehr als eine Art zu lieben»: Was bedeutet Liebe für dich?

Queere Menschen werden oft im Zusammenhang mit Diskriminierung, Ausgrenzung, Schmerz oder politischen Debatten gezeigt. Diese Geschichten sind wichtig – doch sie erzählen nicht das ganze Bild.
19.06.2026, 16:1019.06.2026, 16:10
Michelle Claus
Michelle Claus
Elena Maria Müller
Elena Maria Müller

Queer zu sein, bedeutet nicht nur Tragik, Politik und Zerrissenheit. In einer Zeit mit vielen «Bad News» richten wir im Rahmen des Pride Month den Fokus auf etwas, das in der Öffentlichkeit oft zu kurz kommt: Liebe, Freude, Selbstbewusstsein und all die schönen Seiten des Queerseins.

Dafür treffen wir Kiwi, 33, alle Pronomen, trans-inklusiv lesbisch, an einem Freitagnachmittag, umgeben von Grün, und sprechen über die grossen Gefühle: In welchen Momenten spürst du Liebe? Wann erlebst du «queer joy»? Und was gibt dir das Gefühl, ganz du selbst sein zu können?

Schenke dir ein kühles Getränk ein, klicke auf Play, lehne dich zurück und denke darüber nach, wann du das letzte Mal so richtig geliebt hast:

Video: watson/michelle claus, elena maria müller
Wann spürst du Liebe? Was ist Liebe für dich? Wer zaubert dir ein Lächeln ins Gesicht? Schreib uns deine Liebesbotschaften in die Kommentare.
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