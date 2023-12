Video: watson

Fast-Food-Riese kommt in die Schweiz – das Highlight ist nicht der Burger

Die US-Fastfood-Kette Carl’s Jr. hat ihre Pforten am 12. Dezember in der Schweiz geöffnet. Die Filiale liegt direkt am Bahnhof Schaffhausen. Juliette, unsere selbsternannte Burger-Enthusiastin, konnte es kaum erwarten, sich in einen kulinarischen Rausch zu stürzen.

Mit Carl's Jr. und Five Guys kommen also zwei weitere Fast-Food-Ketten in die Deutschschweiz und mischen die Szene auf.