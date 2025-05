Video: youtube/watson

Panne bei Dreh: Miley Cyrus holt sich beim Wälzen auf dem Walk of Fame eine Knie-Infektion

Popstar Miley Cyrus hat sich nach eigenen Worten «beim Wälzen auf Hollywoods Walk of Fame» eine Infektion am Knie geholt. Der Ausschnitt aus ihrem Auftritt bei Jimmy Kimmel zog intensive Berichterstattung nach sich.

Mehr «Videos»

In wenigen Tagen erscheint das neue Album von Popstar Miley Cyrus (32). Klar nutzt sie die Chance bei ihrem Auftritt bei Talkmaster Jimmy Kimmel am Freitag, um kräftig die Werbetrommel dafür zu rühren. Nebst ihrem neunten Studioalbum «Something Beautiful» erscheint am 30. Mai auch ein Video, dass das Album begleiten soll.

Bei einer Szene davon wälzt sich Cyrus auf dem «Walk of Fame» in Hollywood. Während Kimmel witzelt, dass ... erzählt Cyrus, dass sie sich dabei eine heftige Infektion am Knie eingefangen habe. Tage nach dem Dreh sei sie auf der Intensivstation gelandet.

Hier schildert Miley Cyrus ihr Missgeschick

Video: youtube/watson

Arzt befindet Cyrus-Stunt für unhygienisch

Der Lokalsender KTLA5 entscheidet sich, der Sache auf den Grund zu gehen: Es gibt eine Liveschaltung zum Ort des Geschehens.

Und damit nicht genug: Ein Hausarzt wird als Experte hinzugezogen, um die gesundheitlichen Risiken des Sich-auf-dem-Walk-of-Fame-Wälzens einzuschätzen. Er rät davon ab:

«Die Welt ist mit einer dünnen Schicht aus Kot überzogen, wie ich gerne sage.» Hausarzt Alex McDonalds würde sich nicht auf dem Walk of Fame wälzen ktla5

Das musste Cyrus schmerzlich feststellen. Nach dem Dreh des Videos im Oktober landete sie im November auf der Intensivstation. «Mein Bein begann sich im Bereich der Kniescheibe aufzulösen», sagte sie in Kimmels Sendung. Ein Arzt habe sie gefragt, ob sie eine Idee hätte, woher die «brutale Infektion» an ihrer Kniescheibe komme. Daraufhin beichtete sie ihm von ihrem unhygienischen Stunt.

«Dass ein Arzt dich anschaut und ‹Igitt› sagt? Die öffnen Leichen, schauen sich die Innereien von Menschen an und erzählen mir, ich sei ekelhaft.» miley cyrus

(hde/sda)

Das könnte dich auch interessieren

Jimmy Kimmels erster Monolog nach der Trump-Wahl

Video: watson/Michael Shepherd

Marilyn-Monroe-Statue in Hollywood abgesägt und gestohlen