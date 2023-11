User Unser

Was isst man eigentlich in Afrika bei «Spur»? Oder in Chile bei «Dominó» ...

Wir haben gefragt und ihr habt geantwortet. Im Zuge der News, dass die US-Fastfood-Ketten Five Guys und Carl's Jr. in die Schweiz expandieren, wollten wir wissen, welche internationalen Restaurant-Ketten die watson-Userschaft sich WIRKLICH hierzulande wünschen würde.

Sehr oft genannt wurde In-N-Out Burger. Kein Wunder – der kalifornische Kultladen macht das mit der Markenpflege exzellent. Mit Cheesecake Factory und Chipotle wurden zwei weitere US-Fastfood-Ketten auffällig oft genannt. Aber auch einige der Redaktionsvorschläge – Dishoom, etwa, oder Comptoir Libanais – erhielten von der Userschaft Zuspruch.

Fast niemand (erwarteterweise) aber hatte eine Meinung zu Kollege Reto Fehrs Vorschlägen aus Afrika (Spurs Steak Ranches) oder Südamerika (Dominó). Einige User wollten wissen, was es dort so auf der Karte eigentlich gäbe.

Gute Frage – und eine, die unseren Gwunder ebenfalls weckte. Antworten gefällig? Bitte sehr:

Spur Steak Ranches

Bei Spur handelt es sich um eine südafrikanische Steakhouse-Kette, die 1967 in Kapstadt gegründet wurde. Inzwischen gibt es 284 Restaurants in Südafrika sowie 39 in 14 weiteren Ländern – und zwar in Botswana, Eswatini, Äthiopien, Kenia, Lesotho, Malawi, Namibia, Nigeria, Tansania, Uganda, Sambia, Mauritius, Australien und Neuseeland.

Werfen wir doch einen Blick auf die Menükarte!

Bei den «Sizzling Steaks & Grills» gibt's diverse Rindfleisch-Cuts – rump, sirloin, fillet –, aber interessanterweise auch Eisbein («Slow-cooked pork hock, crispy on the outside and tender on the inside – served with a sweet mustard sauce» – was sich um einiges feiner anhört als das deutsche Original). Und die von Reto hochgelobten Burger heissen u. a. «Hunga Busta» oder «Cheddamelt Burger Double». Super.

HIER kannst du das Menu genauer ansehen.

Dominó

Completos seien, vereinfacht gesagt, chilenische Hotdogs, erklärte uns Reto. Sie dürfen gut und gerne doppelt so gross wie amerikanische Hotdogs sein und werden mit diversen Toppings serviert wie Tomatenhack, Avocados, Mayonnaise, Sauerkraut, Salsa, Ají-Pfeffer oder salsa verde. Die besten soll es in kleinen Einzelläden geben, doch die Kette Dominó sei auch ordentlich fein. Letztere wurde 1952 in Santiago de Chile gegründet und ist ein heute noch familiengeführtes Unternehmen, das 37 Filialen im ganzen Land führt. Und dort gibt's ...

... eben completos. Und zwar in JENSTEN Variationen. Hier nur eine kleine Auswahl:

«Completo Alemán», etwa, mit «Chucrut» – Sauerkraut. Oder «Completo Gringo» mit Kopfsalat, roten Zwiebeln, Gewürzgurken, Tomaten und Mayonnaise. Und von jeder Variante gibt es noch die Option «vegetariano».

Interessant ist der «Completo Suizo» ...

... der mit Schmelzkäse, Tomaten und Mayonnaise serviert wird.

Ausserdem gibt's noch «As» ...

... was ein completo zu sein scheint, aber mit Steak statt Wurst. Diese gibt's auch in unendlich vielen Varianten. Ebenfalls gibt's Salate ...

... diverse Beilagen, Hamburgers, Desserts und und und.

HIER kannst du das Menu genauer ansehen.

Tim Ho Wan

Schauen wir noch Peter Blunschis Vorschlag Tim Ho Wan an! Hierbei handelt es sich um eine auf Hongkong-Style-Dim-Sum-spezialisierte Restaurantkette. Das erste Restaurant wurde 2009 in Hongkong von Mak Kwai-pui gegründet, dem ehemaligen Küchenchef des Drei-Michelin-Sterne-Restaurants Lung King Heen. Mak hatte festgestellt, dass «die Food-Szene in Hongkong globalisiert wurde und ich immer weniger authentische kantonesische Gerichte sah». Mit der Eröffnung des Tim Ho Wan wollte er «diese Tradition zu einem erschwinglichen Preis am Leben erhalten». Innert eines Jahres seit Eröffnung erhielt das Restaurant einen Michelin-Stern, weshalb die Kette bis heute als «billigstes Michelin-Restaurant der Welt» bekannt ist. Inzwischen gibt es 84 Filialen in insgesamt 12 Ländern.

Die Speisekarte sieht grossartigst aus:

Und ist auch schlicht grossartig. Steamed rice rolls in allen erdenklichen Variationen, diverseste Dumplings, Pork Chops und Ribs, Congees oder Noodles noch und nöcher sind nur ein kleiner Teil davon.

Bild: timhowan.com

Das Signature Dish sind die BBQ Pork Buns:

Bild: timhowan.com

Aber letztlich dürfte jeglicher Gast mit der Auswahl glücklich werden.

Bild: timhowan.com

Die Speisekarten können von Land zu Land leicht abweichen. Als Beispiel kannst du HIER das Menu von Singapur anschauen.

