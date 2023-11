User Unser

Welche Restaurant-Kette wünscht ihr euch wirklich für die Schweiz?

Five Guys – bekanntlich Barack Obamas liebste Hamburgerkette – kommt in die Deutschschweiz. Carl's Jr., eine weitere US-Burger-Kette, expandiert ebenfalls in die Schweiz. Eine erste Filiale soll im Dezember in Schaffhausen eröffnet werden.

Nicht wenige Schweizer begrüssen diese Aufweichung der Dominanz von Mac und Burger King, zumal gewisse ausländische Restaurantketten schöne Erinnerungen an Ferien und Auslandsaufenthalte wecken.

Five Guys. Carl's Jr. Okay, aber welche ausländische Restaurantketten wünschen wir uns wirklich für die Schweiz? Sagt es uns in den Kommentaren!

Ich gehe schon mal vor: Spontan kommen mir diese Resti-Ketten in den Sinn ...

Comptoir Libanais

Es sind die vielleicht schönsten Restaurant-Interieurs der Welt: farbig gemusterte Kacheln, Wandbilder, Vintage-Poster, Blumen, Blumen, nochmals Blumen. Doch auch das Food hält, was die Ästhetik der Einrichtung verspricht: superfeines libanesisches Essen, frisch zubereitet. Inzwischen gibt es 19 Comptoirs in Grossbritannien, dazu je eins in Utrecht, Doha und Dubai. Hach, schön wär's, wenn noch ein paar in Zürich dazukämen! Unsere White-Chick-Pseudo-Libanesen könnten gleich einpacken.

PizzaExpress



Gibt's in Grossbritannien sowie in weitere Locations innerhalb Europa, Kanada, China, Indien uvm. Bild: pizzaexpress.com

Gibt es hier die beste Pizza der Welt? Hmm ... unwichtig. Die Pizza ist gut – an der Qualität gibts absolut nichts zu monieren. Aber meine Liebe zu PizzaExpress ist in meinem Fall rein autobiografisch zu erklären. Gründer Peter Boizot war ein Freund der Familie, ebenso wie Enzo Apicella, der für das künstlerische Design der Restaurants zuständig war und das ikonische, bis heute unveränderte Logo kreierte. Die Filiale an der Fulham Road in West London war mein Lieblingsresti als Kind. Dort ging man hin für den Geburtstagszmittag. In Erinnerung bleiben mir die riesigen bunten an Zielscheiben erinnernde Wanddekorationen und an die Lautstärke der spontan entstehenden Partys, wenn wieder mal italienische Bekannte meiner Mutter zufällig im Restaurant vorbeischauten. Aber enough about me, denn PizzaExpress ist mehr als eine Restaurantkette oder eine historische Fussnote der Swinging Sixties. Es waren diese Restaurants, die massgeblich verantwortlich waren für die Verbreitung von authentischen italienischen Geschmäckern im Alltag nördlich der Alpen. Lange Jahre gab es nur eine Handvoll Filialen, und diese ausschliesslich in London (darunter ikonische Essstuben wie Pizza On the Park am Hyde Park Corner, die für ihre Jazzkonzerte bekannt war). Heute sind es mehr als 500 in den britischen Inseln – und weitere 100 in Ausland. Heute wie damals ist es das perfekte Restaurant für den Familien-Zmittag (Kinder werden bevorzugt behandelt). Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt weiterhin. Und neuerdings gibt's ordentlich feine Cocktails. Gäbe es ein paar Filialen hierzulande – ich würd's feiern.

Bao



Website. Gibt's in 6 Locations in London. Bild: baolondon.com

Noch haben sie «nur» sechs Filialen. Aber, TAMMINOMOL wäre das schön, wenn sie expandieren könnten! Irgendwie hat Bao den kulinarischen Code geknackt, um den authentischen taiwanesischen Streetfood-Geschmack zu bewahren und gleichzeitig die Gerichte auf eine urbane, hippe Art zu präsentieren. Crispy noodle chips, yellow bean garlic scallop, mapo aubergine chi sang rice ... mmh. Und eben diverse baos, jene gedämpften Brötli mit diversen Füllungen – alles ist geschmacksintensiv und frisch. Ach ja: Private Karaoke-Räume gibt's auch.

Tja ... und in der Redaktion meldeten sich prompt einige meiner Kolleginnen und Kollegen mit ihren Resti-Ketten-Wünschen:

Helen Kleinschmidt

Chipotle Mexican Grill



Gibt's in den USA, Grossbritannien, Kanada, Deutschland und Frankreich. Bild: AP

«Als ich als Aupair in Paris gelebt habe, war ich jede Woche nach der Sprachschule bei Chipotle. Zurück in Deutschland musste ich einen eiskalten Entzug durchmachen. Und auch hier in der Schweiz gibt es kein Chipotle. Was ist da los? Wir brauchen keine neuen Burger-Ketten – wir brauchen Burritos!»

Dominó



Website. Gibt's in: Chile. Bild: shutterstock

«Irgendeine Completo-Bude. Completo? Vereinfacht: chilenischer Hotdog. Bei den Ketten ist Dominó gut, aber die kleinen Einzelläden sind natürlich immer besser.»

Spur Steak Ranches



Website. Gibt's in Südafrika, Botswana, Eswatini, Kenya, Mauritius, Namibia, Nigeria, Zambia und Austrailien. Bild: spursteakranches.com/za

Spur aus Südafrika. Beste Burger. Und mehr.

Nando's



Gibt's in: 20 Nationen weltweit, darunter Südafrika und alle benachbarten Länder, Grossbritannien (grösster Markt), Irland, Nordamerika, Australien und Neuseeland, Südasien und Südostasien.

Website. Aus: Südafrika.Gibt's in: 20 Nationen weltweit, darunter Südafrika und alle benachbarten Länder, Grossbritannien (grösster Markt), Irland, Nordamerika, Australien und Neuseeland, Südasien und Südostasien.

Bild: Bild: nandos.co.uk

«Fancy a cheeky Nando's? Eindeutig eine qualitativ hochwertigere Alternative zu McDonalds oder Burger King, und ausserdem liebe ich die Saucen-Auswahl!»

Sven Wiethoff

Waffle House

«Waffle House – das letzte gute Mahl bevor die Apokalypse zuschlägt. Es gibt ‹Frühstück› rund um die Uhr und hat nachts um vier das perfekte Bud-Spencer-Ambiente.»

Delia Klo

The Avocado Show

«Pretty Healthy Food made with love from sustainable avocados», so der Claim. Will heissen: Instagrammable af – aber superfein. 🥑

Shake Shack



Gibt's in: den USA, Mexiko, Grossbritannien, Türkei, China, Japan, Südkorea, Singapur, den Philippinen und in den Golfstaaten. Bild: shakeshack.com

«Die ganzen neuen Burger-Ketten können mir gestohlen bleiben, solange die beste fehlt.»

Tim Hortons



Website. Gibt's in: Kanada, USA, Pakistan, Indien, Thailand, China, den britischen Inseln, Spanien und in den Golfstaaten. Bild: uottawa.ca

«Die Kanadier haben schon lange einen (Steuer-)Sitz in Zug. Höchste Zeit, dass sie auch physisch präsent sind.»

Tim Ho Wan



Website. Gibt's in: China, Japan, Singapur und überall in Südostasien. Ausserdem: Australien, USA, Bild: timhowan.com

«Die einst mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Dim-Sum-Kette aus Hongkong hat es schon in die USA geschafft, aber bisher nicht nach Europa. Wer sorgt für Abhilfe?»

Melina Bokop

Dishoom



Gibt's in London, Birmingham, Manchester und Edinburgh. Bild: dishoom.com

«Also mir fehlt Dishoom! Wenn die indische Resti-Kette aus der UK in die Schweiz kommen würde, wäre es richtig, richtig geil! Die Restaurants sind im Stil der ‹old Irani cafés of Bombay› und super gemütlich eingerichtet. Egal, ob zum Brunch, Lunch, Dinner – das Essen ist einfach immer gut! Ausserdem ist das Personal in jedem der Standorte (in denen ich bisher war) super zuvorkommend. Bin ein Fan!»

Chick-fil-A

«Für mich fehlt eindeutig Chick-fil-A. Die Chicken-Burger sind für Fast Food bereits sehr gut, aber die Waffle Fries mit der eigenen Sauce von Chick-fil-A sind unschlagbar.»

Nadine Sommerhalder

Taco Bell



Website. Gibt's in: 30 Ländern weltweit. In Europa etwa Finland, Griechenland, Island, Holland, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien und Grossbritannien. Bild: keystone

«Well, well, well, that's Taco Bell! Mexican Monday, Taco Tuesday, Tijuana Thursday, Fajita Friday – jede Woche wäre grossartig mit dem mexikanischen Schnell-Imbiss aus den USA.»



UND NUN ihr, liebe Userschaft! Welche Restaurant-Ketten würdet ihr euch für hierzulande wünschen?

Die Kommentarspalte steht euch offen!