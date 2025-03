Oscars 2025: Unsere watson-Filmexpertin sagt die Gewinner voraus

Video: watson/Emanuella Kälin

Die Oscars 2025 stehen an – und es wird wild! Unsere watson-Filmexpertin Simone Meier haut ihre Prognose raus und nimmt die Favoriten unter die Lupe. In der Kategorie «Bester Film» bahnt sich eine Wendung an, die niemand erwartet hat. Manche Filme sind klare Favoriten, andere eher ein Rätsel. Und welcher Film hat den Oscar so gar nicht verdient?

Simone verrät es uns im Video:

Video: watson/Emanuella Kälin

