Am Sonntag werden wieder Goldjungs verteilt – das Wichtigste zu den Oscars 2025

Am Sonntag findet die 97. Ocar-Verleihung statt und damit können wir uns erneut auf viel Glamour, Show und eine Live-Übertragung freuen – auch hier bei watson. Aber zuerst: Hier erfährst du in Kürze alles, was du vor den diesjährigen Oscars wissen willst.

Wann und wo finden die Oscars 2025 statt?

Die 97. Oscar-Verleihung findet am Sonntag, 2. März 2025 im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Durch die Zeitverschiebung ist sie bei uns in der Schweiz in der Nacht auf den Montag, 3. März, zu sehen. Die Zeremonie beginnt um 1 Uhr (Schweizerzeit) beginnen. Die gesamte Show dauert normalerweise etwa 3,5 Stunden.

Wo kann ich die Oscars dieses Jahr schauen?

watson berichtet in der Oscarnacht auf den 3. März live ab 0.30 Uhr.

Im TV gibt es die ganze Show ab 1 Uhr auf diversen Sendern, u.a. SRF2, ORF1, Pro7 und Disney+ zu sehen. Davor gibt es jeweils unterschiedlich lange Red-Carpet-Berichterstattungen.

Wer moderiert die Oscars 2025?

Der US-amerikanische Talkshow-Moderator, Komiker und Schauspieler Conan O'Brien wird zum ersten Mal die Oscars nominieren. Er folgt auf Jimmy Kimmel, der bereits viermal (2017, 2018, 2023 und 2024) durch den Abend führen durfte.

Conan O'Brien in Los Angeles im April 2024. Bild: keystone

Wer sind die Favoriten?

Wertet man die grössten Chancen auf einen Goldjungen anhand der Anzahl Nominierungen, sind es in diesem Jahr folgende acht Filme:

Emilia Pérez (13)

The Brutalist (10)

Wicked (10)

Conclave (8)

Like A Complete Unknown (8)

Anora (6)

Dune: Part Two (5)

The Substance (5)

Und wie sieht es in Bezug auf die verschiedenen Kategorien aus? Das sagt watson-Filmexpertin Simone Meier zu ...

Bester Film und Beste Regie: «Bei den beiden wichtigsten Kategorien ist vieles offen. ‹Wicked› dürfte eher keine Chancen haben. Doch die Wahl zwischen A wie ‹Anora›, B wie ‹The Brutalist ›und C wie ‹Conclave› (vielleicht bald der aktuellste aller heurigen Oscar-Filme?) dürfte die letzten Minuten der heurigen Award-Feier noch einmal so spannend wie ein echtes Konklave machen.»

Beste Darsteller:innen: «Klarer als alle anderen Kategorien dürften heuer die beste Nebendarstellerin und der beste Nebendarsteller sein, denn Kieran Culkin und Zoe Saldaña (quasi die Letzte, die dem ‹Emilia Pérez›-GAU entkommen ist) dominieren schlichtweg alles – und dies berechtigt.»

Zoe Saldaña ist als beste Nebendarstellerin nominiert. Bild: keystone

«Timothée Chalamet dürfte bei den Hauptdarstellern nicht an Adrien Brody vorbeikommen, auch wenn die Chalamet zugeneigten SAG-Mitglieder einen Grossteil jener Gruppe ausmachen, die bei den Oscars die Schauspielpreise vergeben darf.»

Timothée Chalamet am Oscar-Nominierten-Dinner am 25. Februar. Bild: keystone

«Wenn Demi Moore keinen Oscar gewinnt, ist dies die grösste Ungerechtigkeit der Filmbranche 2025 und fertig, bei allen magentechnischen Vorbehalten ist klar: ‹The Substance› ist der originellste, überraschendste Film des Jahres mit dem explosivsten Comeback seit Jahrzehnten. Trotzdem muss man zerknirscht anerkennen, dass in dieser Kategorie alles offen ist zwischen Moore und Madison.»

Die Nominierten

Die Nominierungen in den spannendsten Kategorien findest du hier:

Bester Film

Bild: keystone

Anora – Regie: Sean Baker

– Regie: Sean Baker The Brutalist – Regie: Brady Corbet

– Regie: Brady Corbet A Complete Unknown – Regie: James Mangold

– Regie: James Mangold Conclave – Regie: Edward Berger

– Regie: Edward Berger Dune: Part Two – Regie: Denis Villeneuve

– Regie: Denis Villeneuve Emilia Pérez – Regie: Jacques Audiard

– Regie: Jacques Audiard I'm Still here – Regie: Walter Salles

– Regie: Walter Salles Nickel Boys – Regie: RaMell Ross

– Regie: RaMell Ross The Substance – Regie: Coralie Fargeat

– Regie: Coralie Fargeat Wicked – Regie: Jon M. Chu

Beste Regie

Sean Baker ist für «Anora» nominiert. Bild: keystone

Sean Baker – Anora

– Anora Brady Corbet – The Brutalist

– The Brutalist James Mangold – A Complete Unknown

– A Complete Unknown Jacques Audiard – Emilia Pérez

– Emilia Pérez Coralie Fargeat – The Substance

Beste Hauptdarstellerin

Demi Moore ist als beste Hauptdarstellerin in «The Substance» nominiert. Bild: keystone

Cynthia Erivo – Wicked

– Wicked Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

– Emilia Pérez Mikey Madison – Anora

– Anora Demi Moore – The Substance

– The Substance Fernanda Torres – I'm Still Here

Bester Hauptdarsteller

Die fünf Nominierten. Bild: keystone

Adrien Brody – The Brutalist

– The Brutalist Timothée Chalamet – A Complete Unknown

– A Complete Unknown Colman Domingo – Sing Sing

– Sing Sing Ralph Fiennes – Conclave

– Conclave Sebastian Stan – The Apprentice

Beste Nebendarstellerin

Monica Barbaro in einer Szene aus «A Complete Unknown». Bild: keystone

Monica Barbaro – A Complete Unknown

– A Complete Unknown Ariana Grande – Wicked

– Wicked Felicity Jones – The Brutalist

– The Brutalist Isabella Rossellini – Conclave

– Conclave Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Bester Nebendarsteller

Kieran Culkin in einer Szene aus «A Real Pain». Bild: keystone

Yura Borisov – Anora

– Anora Kieran Culkin – A Real Pain

– A Real Pain Edward Norton – A Complete Unknown

– A Complete Unknown Guy Pearce – The Brutalist

– The Brutalist Jeremy Strong – The Apprentice

Bestes Drehbuch

Adaptiert:

James Mangold und Jay Cocks – A Complete Unknown

– A Complete Unknown Peter Straughan – Conclave

– Conclave Jacques Audiard – Emilia Pérez

– Emilia Pérez RaMell Ross und Joslyn Barnes – Nickel Boys

– Nickel Boys Clint Bentley und Greg Kwedar – Sing Sing

Original:

Sean Baker – Anora

– Anora Brady Corbet, Mona Fastvold – The Brutalist

– The Brutalist Jesse Eisenberg – A Real Pain

– A Real Pain Moritz Binder, Tim Fehlbaum – September 5

– September 5 Coralie Fargeat – The Substance

Beste Kamera

Jarin Blaschke – Nosferatu – Der Untote (Nosferatu)

– Nosferatu – Der Untote (Nosferatu) Lol Crawley – The Brutalist

– The Brutalist Greig Fraser – Dune: Part Two

– Dune: Part Two Paul Guilhaume – Emilia Pérez

– Emilia Pérez Ed Lachman – Maria

Beste Filmmusik

Volker Bertelmann – Conclave

Daniel Blumberg – The Brutalist

Kris Bowers – The Wild Robot

Clément Ducol, Camille – Emilia Pérez

John Powell, Stephen Schwartz – Wicked

Bester Filmsong

The Journey aus The Six Triple Eight – Musik und Text: Diane Warren

Like a Bird aus Sing Sing – Musik und Text: Abraham Alexander, Adrian Quesada

El Mal aus Emilia Pérez – Musik und Text: Clément Ducol, Camille und Jacques Audiard

Mi Camino aus Emilia Pérez – Musik und Text: Clément Ducol und Camille

Never Too Late aus Elton John: Never Too Late – Musik und Text: Elton John, Brandi Carlile, Andrew Watt, Bernie Taupin

Bester Animationsfilm

Flow – Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens, Gregory Zalcman

– Gints Zilbalodis, Matīss Kaža, Ron Dyens, Gregory Zalcman Inside Out 2 (Alles steht Kopf 2) – Kelsey Mann, Mark Nielsen

(Alles steht Kopf 2) – Kelsey Mann, Mark Nielsen Memoir of a Snail – Adam Elliot, Liz Kearney

– Adam Elliot, Liz Kearney Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (Wallace & Gromit – Vergeltung mit Flügeln) – Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek

(Wallace & Gromit – Vergeltung mit Flügeln) – Nick Park, Merlin Crossingham, Richard Beek The Wild Robot (Der wilde Roboter) – Chris Sanders, Jeff Hermann

Bester internationaler Film

Emilia Pérez , Frankreich – Regie: Jacques Audiard

, Frankreich – Regie: Jacques Audiard Flow , Lettland – Regie: Gints Zilbalodis

, Lettland – Regie: Gints Zilbalodis Ainda estou aqui / I’m Still Here (Für immer hier), Brasilien – Regie: Walter Salles

(Für immer hier), Brasilien – Regie: Walter Salles Pigen med nålen (Das Mädchen mit der Nadel), Dänemark – Regie: Magnus von Horn

(Das Mädchen mit der Nadel), Dänemark – Regie: Magnus von Horn Die Saat des heiligen Feigenbaums (دانه‌ی انجیر معابد The Seed of the Sacred Fig), Deutschland – Regie: Mohammad Rasulof

(lak)