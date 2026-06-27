Der Lack ist ab in Amerika – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.

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Und wie war deine Woche? meme: bsky.app

Derweil in der Schweiz La semaine de #canicule record débute ! - © Chappatte dans La Tribune Dimanche 👉 www.chappatte.com



[image or embed] — Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 22. Juni 2026 um 07:27 «Es ist zu heiss, um zur Einsicht zu kommen.» (Auf der Frontseite der Zeitung steht: «Die Klima-Herausforderung»)

Und damit zum Sherlock in Washington D.C. Der ist auch etwas ganz Heissem auf der Spur Found the vandal!



[image or embed] — Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 23. Juni 2026 um 20:10

«Geschwärzt.» meme: Reddit

watson-User wissen: Das in der US-Hauptstadt für zig Millionen stümperhaft «sanierte» Wasserbecken, in dem die Farbe abblättert und die Algen wuchern, ist das perfekte Symbol für Trumps Präsidentschaft





[image or embed] — BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 25. Juni 2026 um 05:15 Sie essen die Katzen! – Sie essen die Hunde! – Sie zerstören den Reflecting Pool mit Teppichmessern! – «Die glauben doch nicht etwa diesen Quatsch, oder?»

Trumps «Lösung»: Militäreinsatz gegen die eigene Bevölkerung meme: Reddit

Reddit läuft zu Höchstform auf «Ein Arzt aus Washington, D.C., wurde dabei fotografiert, wie er den Reflecting Pool des Lincoln Memorials beschädigte.» meme: Reddit / KI-generiert

Fast ist man verwundert, dass er nicht mit der Todesstrafe droht The Vandal Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. Juni 2026 um 22:06 «Jeder, der im Reflecting Pool abblätternde Farbe berührt, ist wegen Zerstörung von Staatseigentum festzunehmen.»

Crime and Punishment Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org



[image or embed] — Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 23. Juni 2026 um 18:28 «Links: Beim Berühren von abblätternder Farbe im Reflecting Pool erwischt. Rechts: Erwischt beim Verprügeln von Kapitolpolizisten, dem Einbruch in das Kapitol, dem Beschmieren der Wände mit Kot und der Drohung, Mike Pence zu erhängen. »

Obwohl: Der Algentümpel hat auch für Trump etwas Gutes



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 23. Juni 2026 um 22:21 «Die gute Nachricht ist, dass sich alle auf die Algen fokussieren.»

Gratis-Tipp von Grossmeister Bob Ross «Denkt daran, ‹Amerikanisches Flagge-Blau› gründlich mit ‹Feigem Knochensporen-Gelb› zu vermischen, um das perfekte ‹Epstein-Grün› zu erhalten.» meme: Reddit

Apropos Wirtschaft ... Kommentar Schlimmer als Trump – so lässt sich Europa von China über den Tisch ziehen

Bitte bitte bringt das stabile Genie nicht auf solche Ideen! «Trump löst die Hormuz-Krise, indem er die gesamte Schifffahrtsroute in patriotischem Blau streichen lässt...» meme: Reddit

meme: Reddit

Gedanke des Tages «Es wurden mehr Menschen verhaftet, weil sie den Reflecting Pool in Washington, D.C. berührt haben...



...als wegen irgendetwas, das aus den Epstein-Akten hervorgeht.»

Bald gibts das Game «Elden Ring DLC: Shadow of the Inflation» meme: Reddit

Die Frage, die viele Amerikaner nachts wach hält I wonder how much that tarp cost



[image or embed] — John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 25. Juni 2026 um 13:14 «Was soll ich als Nächstes reparieren?»

Wenn Trump Autospengler wäre



[image or embed] — Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 24. Juni 2026 um 19:35 «Während die Beule beseitigt wurde, brannte ihr Auto aus und Vandalen haben die Reifen gestohlen…»

Kleiner Trost «Ich finde es toll, dass in Geschichtsbüchern ein Kapitel über Trumps Niedergang davon handelt, dass er gegen den Grünen-Becken-Pilz verloren hat» meme: Reddit

Bonus

Abkühlen nicht vergessen! 💦 This is Vinnie. He just got a new splish splash pad and literally can't contain his excitement. Thinks this is going to be the best summer ever. 13/10 (FB: Claudia Carr)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 25. Juni 2026 um 18:35

😅 This is Lady and Piper. Lady really loves playing fetch. Maybe even enough for the two of them. 13/10 for both (TT: rachaelsteinle)



[image or embed] — WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. Juni 2026 um 01:03

(dsc)