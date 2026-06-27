Der Lack ist ab in Amerika – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick
Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉
Und wie war deine Woche?
Derweil in der Schweiz
La semaine de #canicule record débute ! - © Chappatte dans La Tribune Dimanche 👉 www.chappatte.com— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 22. Juni 2026 um 07:27
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Und damit zum Sherlock in Washington D.C. Der ist auch etwas ganz Heissem auf der Spur
Found the vandal!— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 23. Juni 2026 um 20:10
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watson-User wissen:
Der Möchtegern-Diktator reagierte wie zu erwarten
#trump #algae #reflectingpool #news— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 23. Juni 2026 um 17:31
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Trumps «Lösung»: Militäreinsatz gegen die eigene Bevölkerung
Reddit läuft zu Höchstform auf
Fast ist man verwundert, dass er nicht mit der Todesstrafe droht
The Vandal Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. Juni 2026 um 22:06
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Crime and Punishment Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 23. Juni 2026 um 18:28
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Die US-Flagge erhält angeblich auf den Nationalfeiertag hin eine neue Farbe
Newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 23. Juni 2026 um 23:47
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Obwohl: Der Algentümpel hat auch für Trump etwas Gutes
@mluckovich.bsky.social) 23. Juni 2026 um 22:21
Gratis-Tipp von Grossmeister Bob Ross
Apropos abblätternder Farbe
Peeling paint…— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 24. Juni 2026 um 18:05
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Bitte bitte bringt das stabile Genie nicht auf solche Ideen!
Gedanke des Tages
...als wegen irgendetwas, das aus den Epstein-Akten hervorgeht.»
Bald gibts das Game «Elden Ring DLC: Shadow of the Inflation»
Die neue MAGA-Argumentation
The New Swamp— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 23. Juni 2026 um 07:32
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Die Frage, die viele Amerikaner nachts wach hält
I wonder how much that tarp cost— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 25. Juni 2026 um 13:14
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Reminder: Elon Musk ist wegen der Kürzung der US-Auslandshilfe für den Tod vieler Menschen mitverantwortlich
@mluckovich.bsky.social) 25. Juni 2026 um 22:03
Wenn Trump Autospengler wäre
@mluckovich.bsky.social) 24. Juni 2026 um 19:35
Trumps Aussenpolitik?
Puppet— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 26. Juni 2026 um 13:50
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Derweil bei den Brexit-Briten
newsday.com/matt— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 23. Juni 2026 um 00:00
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Kleiner Trost
In diesem Sinne: Schön cool bleiben!
(Saldo Nr. 12/26, 24.6.26) #hitzewelle #kühlen #altemenschen #saldo #ruediwidmercartoons— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 26. Juni 2026 um 08:28
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Bonus
Abkühlen nicht vergessen! 💦
This is Vinnie. He just got a new splish splash pad and literally can't contain his excitement. Thinks this is going to be the best summer ever. 13/10 (FB: Claudia Carr)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 25. Juni 2026 um 18:35
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😅
This is Lady and Piper. Lady really loves playing fetch. Maybe even enough for the two of them. 13/10 for both (TT: rachaelsteinle)— WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. Juni 2026 um 01:03
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(dsc)