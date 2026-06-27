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USA: Die besten Trump-Karikaturen und Memes der Woche

Der Lack ist ab in Amerika – eine crazy Woche im Karikaturen-Rückblick

Das aktuelle Geschehen in und um Trumpistan im Spiegel der Karikaturistinnen und Karikaturisten. Garniert mit frechen Memes.
27.06.2026, 06:0927.06.2026, 06:09

Wichtig, geschätzte watson-Userin, geschätzter watson-User: In diesem «Tweeticle» werden keine Tweets geladen. Darum kannst du (hoffentlich munter) drauflos scrollen und die Bluesky-Inhalte ohne unseren IT-Support geniessen. 😉

Und wie war deine Woche?

Infantino WM 2026 Meme
meme: bsky.app

Derweil in der Schweiz

La semaine de #canicule record débute ! - © Chappatte dans La Tribune Dimanche 👉 www.chappatte.com

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— Chappatte Cartoons (@chappatte.bsky.social) 22. Juni 2026 um 07:27
«Es ist zu heiss, um zur Einsicht zu kommen.» (Auf der Frontseite der Zeitung steht: «Die Klima-Herausforderung»)

Und damit zum Sherlock in Washington D.C. Der ist auch etwas ganz Heissem auf der Spur

Found the vandal!

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 23. Juni 2026 um 20:10

Reflecting Pool Trump Meme (2026)
«Geschwärzt.»meme: Reddit

watson-User wissen:

Das in der US-Hauptstadt für zig Millionen stümperhaft «sanierte» Wasserbecken, in dem die Farbe abblättert und die Algen wuchern, ist das perfekte Symbol für Trumps Präsidentschaft

Der Möchtegern-Diktator reagierte wie zu erwarten

#trump #algae #reflectingpool #news

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— chrisbritt.bsky.social (@chrisbritt.bsky.social) 23. Juni 2026 um 17:31
«‹Vandale!› – Pfeil: ‹Berührte einen kleinen Farbsplitter im Reflecting Pool.›»



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— BISHTOONS (@bishtoons.bsky.social) 25. Juni 2026 um 05:15
Sie essen die Katzen! – Sie essen die Hunde! – Sie zerstören den Reflecting Pool mit Teppichmessern! – «Die glauben doch nicht etwa diesen Quatsch, oder?»

Trumps «Lösung»: Militäreinsatz gegen die eigene Bevölkerung

Trump Reflecting Pool Meme (2026)
meme: Reddit

Reddit läuft zu Höchstform auf

Trump Reflecting Pool Meme (2026)
«Ein Arzt aus Washington, D.C., wurde dabei fotografiert, wie er den Reflecting Pool des Lincoln Memorials beschädigte.»meme: Reddit / KI-generiert

Fast ist man verwundert, dass er nicht mit der Todesstrafe droht

The Vandal Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @rawstory.com

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 22. Juni 2026 um 22:06
«Jeder, der im Reflecting Pool abblätternde Farbe berührt, ist wegen Zerstörung von Staatseigentum festzunehmen.»

Crime and Punishment Follow my cartoons and accompanying written commentary on Substack: nickanderson.substack.com For @contrariannews.org

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— Nick Anderson - political cartoonist (@andertoon.bsky.social) 23. Juni 2026 um 18:28
«Links: Beim Berühren von abblätternder Farbe im Reflecting Pool erwischt. Rechts: Erwischt beim Verprügeln von Kapitolpolizisten, dem Einbruch in das Kapitol, dem Beschmieren der Wände mit Kot und der Drohung, Mike Pence zu erhängen. »

Die US-Flagge erhält angeblich auf den Nationalfeiertag hin eine neue Farbe

Newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 23. Juni 2026 um 23:47
«Er hat angeordnet, dass sie in Reflecting-Pool-Grün geändert wird.»

Obwohl: Der Algentümpel hat auch für Trump etwas Gutes



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 23. Juni 2026 um 22:21
«Die gute Nachricht ist, dass sich alle auf die Algen fokussieren.»

Gratis-Tipp von Grossmeister Bob Ross

Bob Ross Reflecting Pool Trump Meme (2026).
«Denkt daran, ‹Amerikanisches Flagge-Blau› gründlich mit ‹Feigem Knochensporen-Gelb› zu vermischen, um das perfekte ‹Epstein-Grün› zu erhalten.»meme: Reddit

Apropos abblätternder Farbe

Peeling paint…

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— Adam Zyglis (@adamzyglis.bsky.social) 24. Juni 2026 um 18:05



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— Michael de Adder (@deadder.bsky.social) 22. Juni 2026 um 18:44
«Schaut mal den riesigen Fisch, den ich gefangen habe»

Apropos Wirtschaft ...

Kommentar
Schlimmer als Trump – so lässt sich Europa von China über den Tisch ziehen

Bitte bitte bringt das stabile Genie nicht auf solche Ideen!

USA Trump Reflecting Pool Meme (2026)
«Trump löst die Hormuz-Krise, indem er die gesamte Schifffahrtsroute in patriotischem Blau streichen lässt...»meme: Reddit

Trump Reflecting Pool Meme (2026)
meme: Reddit

Gedanke des Tages

«Es wurden mehr Menschen verhaftet, weil sie den Reflecting Pool in Washington, D.C. berührt haben...

...als wegen irgendetwas, das aus den Epstein-Akten hervorgeht.»

Bald gibts das Game «Elden Ring DLC: Shadow of the Inflation»

Washington Lincoln Memorial Reflecting Pool Meme (2026)
meme: Reddit

Die neue MAGA-Argumentation

The New Swamp

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— Dave Whamond (@davewhamond.bsky.social) 23. Juni 2026 um 07:32
«Wie es anfing: Wir legen den Sumpf trocken! – Wie es läuft: Wir renovieren den Sumpf!»

Die Frage, die viele Amerikaner nachts wach hält

I wonder how much that tarp cost

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— John (repeat1968) Buss (@johnbuss.bsky.social) 25. Juni 2026 um 13:14
«Was soll ich als Nächstes reparieren?»

Reminder: Elon Musk ist wegen der Kürzung der US-Auslandshilfe für den Tod vieler Menschen mitverantwortlich



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 25. Juni 2026 um 22:03

Wenn Trump Autospengler wäre



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— Mike Luckovich (@mluckovich.bsky.social) 24. Juni 2026 um 19:35
«Während die Beule beseitigt wurde, brannte ihr Auto aus und Vandalen haben die Reifen gestohlen…»

Trumps Aussenpolitik?

Puppet

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— Pat Bagley (@bagleycartoons.bsky.social) 26. Juni 2026 um 13:50
«Ich bin dran!»

Derweil bei den Brexit-Briten

newsday.com/matt

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— Matt Davies (@mattdaviescartoon.bsky.social) 23. Juni 2026 um 00:00
«Britische Politik: Premierminister: 1. Zwei, drei Minuten ziehen lassen. 2. Wegwerfen.»

Kleiner Trost

Trump Reflecting Pool Meme (2026)
«Ich finde es toll, dass in Geschichtsbüchern ein Kapitel über Trumps Niedergang davon handelt, dass er gegen den Grünen-Becken-Pilz verloren hat»meme: Reddit

In diesem Sinne: Schön cool bleiben!

(Saldo Nr. 12/26, 24.6.26) #hitzewelle #kühlen #altemenschen #saldo #ruediwidmercartoons

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— ruediwidmercartoons (@ruewid.bsky.social) 26. Juni 2026 um 08:28

Bonus

Abkühlen nicht vergessen! 💦

This is Vinnie. He just got a new splish splash pad and literally can't contain his excitement. Thinks this is going to be the best summer ever. 13/10 (FB: Claudia Carr)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 25. Juni 2026 um 18:35

😅

This is Lady and Piper. Lady really loves playing fetch. Maybe even enough for the two of them. 13/10 for both (TT: rachaelsteinle)

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— WeRateDogs (@weratedogs.com) 24. Juni 2026 um 01:03

(dsc)

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Die treffendsten Trump-Karikaturen und Amerika-Memes der Woche
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