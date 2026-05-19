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Hot Take: Welchen Trend findest du im Sommer 2026 überbewertet?

Video: watson/Amber Vetter

Was findest du so richtig überbewertet?

Was findest du eigentlich so richtig doof oder überbewertet? Ist es vielleicht der neuste Sneakertrend, Oliven als Apérosnack oder doch Rennvelofahren?
19.05.2026, 17:4719.05.2026, 17:47
Team watson
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Auf Social Media wimmelt es aktuell von sogenannten «Hot Takes». Ein «Hot Take» beschreibt eine Meinung, die bewusst provokativ ist oder nicht der Mehrheit entspricht. Und dadurch beim Gegenüber eine Reaktion auslöst oder zu einer Diskussion führt.

Gross geworden sind die «Hot Takes» durch das Format SubwayTakes with Kareem Rahma. Die Reihe ist mittlerweile so erfolgreich, dass auch immer wieder Promis zu Gast sind. Hier zum Beispiel Spike Lee:

Wir waren deshalb auf den Strassen von Zürich unterwegs und wollten von jungen Menschen wissen, was ihr sogenannter «Hot Take» für den Sommer ist:

Video: watson/Amber Vetter
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Und was ist dein Hot Take? Ab in die Kommentare damit!

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