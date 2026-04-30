Channing Tatum und weitere Promi-Männer mit theatralischem Herzschmerz

Verdächtiges Timing: Online wird über Channing Tatums Instagram-Story gekichert. Bild: keystone

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Channing Tatum und Promi-Männer mit theatralischem Herzschmerz

Liebeskummer ist schlimm, und manche lassen ihren Schmerz auf Social Media raus. Doch manche Promi-Männer sind dabei so melodramatisch wie Teenager.

Nadja Zeindler Folge mir

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Harry Styles und Zoë Kravitz sollen sich nach acht Monaten Beziehung verlobt haben. Bild: GC Images

Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass sich Zoë Kravitz und Harry Styles offenbar verlobt haben. Während Fans gratulieren, gibt eine Reaktion zu reden. Channing Tatum datete Kravitz drei Jahre lang, inklusive Verlobung, bevor sich das Paar 2024 trennte. Dennoch scheint er ihr nun nachzutrauern.

Kurz nach den Verlobungs-News teilte der «Magic Mike»-Star ein Gedicht in seiner Instagram-Story. Darin heisst es: «Mein Verstand und mein Herz trennten sich vor zehn Jahren darüber, wer die Schuld daran trug, wie sehr ich in Unordnung geraten bin. Schliesslich konnten sie nicht mehr im selben Raum sein.» Kurz danach postete er das Bild einer Boxerin, die von einem Kampf sichtlich mitgenommen ist, aber trotzdem beteuert, dass es ihr gut geht.

Channing Tatum postete kurz nach den Verlobungs-News seiner Ex ein Herzschmerz-Gedicht. Screenshot Instagram

Was der Schauspieler damit tatsächlich sagen wollte, wissen wir natürlich nicht. Doch das Timing wirkt verdächtig, und so wird online heiss diskutiert – und gekichert. Natürlich ist es nicht lustig, wenn jemand ein gebrochenes Herz hat. Und es ist sogar gut, wenn Männer ihre Emotionen zeigen. Doch der 46-Jährige mutet doch etwas gar theatralisch an – ganz abgesehen davon, dass er schon lange wieder in einer Beziehung ist. Und doch ist er nicht der einzige Promi-Mann, der so auf die Liebesnews seiner Ex reagiert.

Ganz schön dramatisch schien auch Football-Star Tom Brady auf die Hochzeit seiner Ex-Frau Gisele Bündchen zu reagieren. Im vergangenen Jahr postete er just am selben Wochenende ein Selfie in seiner Instagram-Story. Keine grosse Sache – wenn er nicht den Song «1-800-273-8255» dazu hätte laufen lassen. Der Titel ist die alte Suizidpräventions-Hotline, und im Songtext heisst es: «Ich will nicht mehr leben.»

Ob Brady tatsächlich so melodramatisch reagiert, weil seine Ex-Frau wieder heiratet? Unklar. Schräg ist der Post trotzdem. Genau wie sein Sonnenuntergangs-Foto, das er damals mit den Worten «Kann das Kind in meinem Herzen sich erheben?» postete. Solche pseudo-philosophischen Worte passen mehr zu einem liebeskranken Teenager als zu einem erwachsenen Mann.

Tom Brady gab mit seiner Instagram-Story ebenfalls zu reden.

Apropos: Selena Gomez gab 2024 ihre Verlobung bekannt und zeigte sich auf Instagram lachend mit ihrem Ring. Als Justin Bieber später ein Bild von der «Herr der Ringe»-Figur Gollum postete, der nach dem Ring greift, wurde schnell spekuliert, ob das ein Seitenhieb ist. Zum Post schrieb der Sänger: «Frauen auf Social Media, wenn sie sich verloben.» Erwachsen geht anders.

Hat sich Justin Bieber über Selena Gomez lustig gemacht? Bild: keystone

Doch der Preis für den absurdesten Herzschmerz-Post räumt wieder mal Kanye West ab. Nachdem Queen Elizabeth II. 2022 starb, schrieb der Rapper in seiner Instagram-Story vor schwarzem Hintergrund: «London, ich weiss, wie du dich fühlst. Ich habe meine Königin auch verloren.» Gemeint war Kim Kardashian, die sich von dem Rapper scheiden liess. Da soll noch einer sagen, Frauen seien überemotional.