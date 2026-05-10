«Dai Dai» heisst der neue Song von Shakira. Bild: keystone

Nostalgie pur: Wir suchen den besten WM-Song aller Zeiten

Die Fussball-Weltmeisterschaft fördert nicht nur Sportstars zutage, sondern auch Ohrwürmer. Doch welcher ist eigentlich der beste? Hier kannst du mitbestimmen.

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Shakira hat es wieder getan: Nach 2010 und 2014 wird auch 2026 ein WM-Song der Kolumbianerin seinen Weg über unsere Ohren in unser Gehirn finden. Bisher gab es erst eine Vorschau, der komplette Song soll am 14. Mai folgen. Damit reiht sich Shakira zum dritten Mal in einen illustren Kreis von Fussball-Ohrwürmern ein. Doch welcher ist eigentlich der beste aller Zeiten? Das kannst du hier bestimmen. Wir stützen uns in der Auswahl nicht nur auf offizielle WM-Songs, alle kamen aber im Zuge einer Weltmeisterschaft auf:

Hayya Hayya (WM 2022 in Katar)

An der letzten Weltmeisterschaft wurde dieser Song von Trinidad Cardona, Davido und AISHA bekannt. In den internationalen Charts fand er keine grosse Verbreitung, immerhin in Suriname reichte es für Platz 1.

Wie gut findest du den Song? Gib ihm eine Note zwischen 1 und 6!

Live It Up (WM 2018 in Russland)

Ähnlich wie die WM in Russland gerät wohl auch der Titelsong des Turniers gerne mal in Vergessenheit. Dabei stammt er von Will Smith!

La La La (WM 2014 in Brasilien)

Es gibt in der jüngeren Geschichte niemanden, der mehr WM-Ohrwürmer produziert hat, als Shakira. Diesen hier gab es für die WM in Brasilien auf die Ohren.

We Are One (WM 2014 in Brasilien)

Auch US-Rapper Pitbull kann einen WM-Song für sich beanspruchen. Wie es seine Art ist, veröffentlichte er später noch drei weitere Versionen des Tracks.

Waka Waka (WM 2010 in Südafrika)

Die Hymne für die erste Fussball-WM auf dem afrikanischen Kontinent kommt mit Shakira von einem absoluten Superstar. Mit dem Gute-Laune-Song «Waka Waka» gelingt ihr ein grosser Wurf.

Wavin' Flag (WM 2010 in Südafrika)

Der Song des somalisch-kanadischen Künstlers K'naan wird in den Werbespots von Coca-Cola rauf und runter gespielt. In der Schweiz, in Deutschland und Österreich winkte die Fahne von Platz 1 der Hitparade.

Love Generation (WM 2006 in Deutschland)

Dieser Ohrwurm entstand 2005 und erlangte mit der WM 2006 in Deutschland weltweit Bekanntheit. In Deutschland und Österreich stürmte er auf Platz 1 der Charts, in der Schweiz reichte es nur für Platz 2.

Zeit, dass sich was dreht (WM 2006 in Deutschland)

Diesen Song schrieb Herbert Grönemeyer für die WM 2006 in Deutschland. 2024 machte er wieder Schlagzeilen, weil Grönemeyer die CDU aufforderte, ihn nicht mehr für den Wahlkampf für Friedrich Merz zu nutzen.

Bring En Hei (WM 2006 in Deutschland)

Die Castingshow «Musicstar» gewinnt Baschi zwar nicht, dafür aber wenig später die Herzen der Schweizer Sportfans. Seine Forderung, den WM-Pokal mit nach Hause zu bringen, wird zur erfolgreichsten Schweizer Single aller Zeiten.

'54, '74, '90, 2006 (WM 2006 in Deutschland)

Die Sportfreunde Stiller rechnen clever vor, wie Deutschland im eigenen Land zum vierten Mal Weltmeister wird. Das klappt zwar nicht, dafür erreicht der Song Platz 1 in den deutschen Charts.

Carnaval De Paris (WM 1998 in Frankreich)

Der britische DJ Paul Spencer nennt sich Dario G in Anlehnung an Dario Gradi, Manager seines liebsten Fussballklubs Crewe Alexandra. Da passt es, dass sein «Carnaval de Paris» vom ZDF für die WM 1998 in Frankreich ausgewählt wird.

Cup Of Life (WM 1998 in Frankreich)

Viel einfacher kann man einen Text, den alle mitsingen sollen, nicht verfassen: «Here we go! Allez, allez, allez! Go, go, go! Allez, allez, allez!» Ricky Martin singt den offiziellen Song der WM 1998 in Frankreich.

Three Lions (WM 1998 in England)

«Football's Coming Home», freuen sich die zwei Komiker David Baddiel und Frank Skinner gemeinsam mit den Lightning Seeds. Der Hit schlägt voll ein – und der Inhalt, das sehnsüchtige Warten auf einen zweiten Titel nach dem WM-Erfolg 1966, ist nach wie vor aktuell. Geschrieben wurde der Song schon für die EM 1996 und für die WM 1998 nochmals überarbeitet.

Far Away In America (WM 1994 in den USA)

Was entsteht, wenn die deutsche Nationalmannschaft auf die Village People trifft? Es ist dieser Song! Die deutschen Charts eroberte er allerdings auch damals nicht, es reichte lediglich für Platz 44.

Freude Herrscht (WM 1994 in den USA)

DJ Igo nutzt die Euphorie nach der ersten Schweizer WM-Qualifikation seit 28 Jahren und mixt Matthias Hüppi mit Adolf Ogi und Technobeat. Der Song klettert auf Rang 1 der Schweizer Hitparade.

Un'estate Italiana (WM 1990 in Italien)

Von «Notti magiche» singen Gianni Nannini und Edoardo Bennato von magischen Nächten. Es ist längst ein Stück italienisches Kulturgut, auch wenn die Squadra Azzurra im eigenen Land nicht den WM-Titel holen kann. Nannini lehnt ihre Beteiligung zunächst ab und ist nur dabei, um ihrem Vater einen Gefallen zu tun, der ein grosser Fussballfan ist. Auch dieses Lied stammt aus der Feder von Giorgio Moroder (siehe 10 und 2).

Hot-Hot-Hot (WM 1986 in Mexiko)

Der WM-Song von 1986 stammt von Soca-Musiker Arrow, mit bürgerlichem Namen Alphonsus Celestine Edmund Cassell, von der Karibik-Insel Montserrat.

Buenos Dias Argentina (WM 1978 in Argentinien)

Diese deutsche Fussballhymmne stammt von Udo Jürgens. Später sagt er dazu: «Ich war ganz stolz, dass ich auch endlich einmal eine richtig schöne Schnulze habe schreiben können.»

Die Resultate

Ergebnisse

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