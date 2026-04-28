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«Hol dir doch Ozempic» – die lustigsten Plakate am London Marathon

Die lustigsten Plakate am London Marathon

Bild: instagram/britlife
28.04.2026, 13:3028.04.2026, 13:30
Oliver Baroni
Oliver Baroni

Das Folgende hätte auch «Briten-Memes, London Marathon Edition» betitelt werden können. In der Tat, wenn die britische Bevölkerung schon im grauen Alltag einen erstklassigen Sinn für Humor und Heiterkeit bezeugt, ...

30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen

... könnt ihr euren Allerwertesten darauf wetten, dass sie bei grossen Sportveranstaltungen sich erst recht so verhält. Aktuellstes Beispiel: der London-Marathon, der am vergangenen Sonntag, dem 26. April, stattfand.

Hier sind einige der besten Durchhalteparolen, die den Läuferinnen und Läufern vorgehalten wurden. Enjoy.

Die lustigsten Plakate vom London 2026 https://www.instagram.com/britlife_/
Bild: instagram/britlife
Wo zum Teufel ist mein Mann? Warum braucht er so lange?
Die lustigsten Plakate am London Marathon https://www.reddit.com/r/london/
Bild: reddit.com/r/london
«Du machst das grossartig, Schatz.»

Japp, das ist ein Kardashian-Meme (Kris, die Kylie für ihre Wahnsinnstat, im Supermarkt einen Einkaufswagen zurückzustellen, lobt), wie auch ...

«Beweg deinen Hintern und mach dich an die Arbeit!»

(Hier war es Kim, offenbar der Mensch mit der weltweit geringsten Selbstreflexionsfähigkeit, die arme Menschen als faul beschimpfte.)

Die lustigsten Plakate am London Marathon https://www.reddit.com/r/london/
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«Niemand mag Leute, die schnell fertig sind.»

Oh ja. Plakate mit sexuellen Anspielungen gab es einige. Wie gut, dass im Englischen solche ganz einfach mit dem Verb to finish zu machen sind!

Die lustigsten Plakate am 2026 London Marathon https://www.instagram.com/thearchbishopofbanterbury/
Bild: instagram/thearchbishopofbanterbury
«Wir lieben Leute, die sich Zeit nehmen.»
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«Ich hoffe, du kommst heute zweimal zum Abschluss.»
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«Essex-Mädchen machen es am besten.»
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«Du denkst, das ist hart? Probier mal Daten in London!»
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«Traue nicht diesem Furz!»
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«Brat», das Hit-Album von Charli XCX, das uns 2024 den Brat Summer bescherte, ist zwar schon zwei Jahre her, aber die Memes kennen immer noch alle.

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«Wähl dir einen süssen Hintern aus und folge dem.»

Und:

«Wolf jetzt. Wein später 🍷🍷»

Dass die Briten gerne eins trinken, weiss jeder. Klar also, dass die Aussicht auf etwas Alkoholisches nach so viel Anstrengung motivierend wirkt.

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«Hier lang zum Pub.»
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«Lauf, wie wenn es am Ziel ein Guinness gibt!»
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«Mach schnell, damit wir trinken können!»
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«Schmerz jetzt, Pint(s) später.»
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Und das verstehen glaub alle, oder?

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«Du bist es, der weitermachen muss. Nicht ich. Nicht Hermine. Nein, DU!!!»
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«Du glaubst, deine Füsse schmerzen?? Meine Arme machen mich fertig!»
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«Mach schnell! Leeds spielt gegen Chelsea um 15 Uhr!»
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«Möchtest du ein Zältli?»
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«Das ist übertrieben. Hol dir einfach Ozempic.»

Gleich ein paar Zuschauende sahen sich das Ganze an und dachten dasselbe:

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Übrigens: Die von World Athletics festgelegte offizielle Marathondistanz beträgt genau 42,195 Kilometer, was 26,219 Meilen entspricht. Und deshalb:

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«26,2 Meilen? Immer noch einfacher, als ein Ticket fürs Glastonbury Festival zu ergattern.»
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«Leo würde bei 25 aufhören.»
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«Lauf, als wäre dein Ex hinter dir!»
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«Lauf, als hätte deine Mami dich gerade mit vollem Namen gerufen!»
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«Der Teufel trägt Strava.»
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«Nicht aufgeben!»

Und ja, wenn man es sich so überlegt ...

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... «Therapie wäre doch auch eine Option gewesen.»
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