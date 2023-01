Video: watson

Das musst du hören – Kommentatoren von ZDF und ORF sind wegen Odermatt aus dem Häuschen

Beim Riesenslalom-Weltcup in Adelboden begeisterte Marco Odermatt am Samstag bei seinem furiosen Sieg am «Chuenisbärgli» Fans und Kommentatoren gleichermassen. Vor allem sein zweiter Lauf, den er selbst als «extrem am Limit» bezeichnete, fesselte die Zuschauerinnen und Zuschauer. So reagierten die Kommentatoren aus dem Ausland:

