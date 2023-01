Riesenslalom der Männer, Adelboden 1. Marco Odermatt (SUI) 2:30,68

2. Henrik Kristoffersen (NOR) +0,73

3. Loïc Meillard (SUI) +1,66 …

4. Manuel Feller (AUT) +2,27

7. Alexis Pinturault (FRA) +2,50

8. Gino Caviezel (SUI) +2,77

9. Aleksander Kilde (NOR) +2,99

19. Thomas Tumler (SUI) +4,58

23. Daniele Sette (SUI) +5,25

26. Fadri Janutin (SUI) +5,67 Out: Mathieu Faivre (FRA), Vicor Muffat-Jeandet (FRA), Hannes Zingerle (ITA).

Bild: keystone

Odermatt zündet Feuerwerk und siegt auch in Adelboden: «Meine Fahrt war extrem am Limit»

Marco Odermatt gewinnt zum zweiten Mal in Folge den Weltcup-Riesenslalom in Adelboden. Hinter dem Norweger Henrik Kristoffersen wird Loïc Meillard Dritter.

Odermatt gewann am Chuenisbärgli, auf einem weissen Band in grün-brauner Umgebung, mit zweimal Laufbestzeit und siegte mit 73 Hundertsteln Vorsprung vor Kristoffersen. Meillard büsste bereits 1,66 Sekunden auf seinen ein weiteres Mal entfesselten Teamkollegen ein.

«Es ist unglaublich geil, dass es wieder geklappt hat. Diese Unterbrüche vor dem Start helfen sicher nicht. Es wird immer dunkler, die Beine werden nicht spritziger. Meine Fahrt war sicher extrem am Limit, aber ich konnte Henrik hier nicht gewinnen lassen. Zehn Mal geht das sicher nicht gut, aber das muss es auch nicht.» Marco Odermatt

Die Siegesfahrt von Odermatt. Video: SRF

Odermatt errang im fünften Weltcup-Riesenslalom des Winters seinen vierten Saisonsieg in dieser Sparte. Dazu kommen zwei erste Plätze im Super-G. Insgesamt war es der 17. Weltcup-Sieg für den Nidwaldner, der auch seine Serie an Podestplätzen aufrecht erhielt. Zum bereits 14. Mal, den Olympiasieg im Februar eingerechnet, klassierte er sich unter den ersten drei.

Meillard, der im Riesenslalom in Adelboden schon vor zwei Jahren Platz 3 belegt hatte, schaffte in diesem Winter in der dritten Disziplin den Sprung aufs Podium. Zuvor war ihm dies schon mit den Plätzen 3 im Slalom in Val d'Isère und im Super-G in Bormio geglückt.

«Für mich, mit Kristoffersen und Odermatt kämpfen zu können und wieder auf dem Podest zu stehen, das ist unglaublich. Ich hatte Anfang Januar noch nie so viele Podestplätze. Es ist schön, dass es in drei Disziplinen so gut funktioniert.» Loïc Meillard

Die Fahrt von Loïc Meillard Video: SRF

Gino Caviezel schaffte mit Rang 8 zum ersten Mal in der laufenden Saison in einem Riesenslalom den Sprung unter die ersten zehn. Ein zählbares Ergebnis lieferten auch Thomas Tumler, Daniele Sette und Fadri Janutin, drei weitere Bündner, mit den Rängen 19, 23 und 26 ab. (abu/sda)