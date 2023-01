Wohin führt die Reise von Marco Odermatt noch? Bild: keystone

11 Punkte, die zeigen, wie überragend Odermatt ist und was ihm zum Ski-Olymp noch fehlt

Marco Odermatt hat in den ersten Saisonrennen fast nach Belieben dominiert. Ins neue Jahr startet der Gesamtweltcupleader beim Heimrennen in Adelboden. Mit starken Leistungen könnte er noch den einen oder anderen Rekord bis zum Saisonende knacken.

Marco Odermatt hat nach zwölf Rennen der laufenden Weltcupsaison schon 946 Punkte gesammelt und führt damit in der Gesamtwertung 329 Zähler vor seinem ersten Verfolger Alexander Aamodt Kilde. Das ist der Gegenwert von über drei Siegen. Auch im Rennen um die kleine Kristallkugel im Riesenslalom und Super-G liegt der Nidwaldner derzeit vorne, in der Abfahrt liegt er auf Rang 2.

Bei seinen zwölf bisherigen Rennen verpasste Odermatt nur zweimal – 4. bei der Abfahrt in Bormio, 7. in Gröden – das Podest. Aktuell scheint es, dass niemand den Schweizer stoppen kann, wenn er gesund bleibt.

Um die noch immer junge Karriere Odermatts mit anderen Grössen des Skisports zu vergleichen, ist es eigentlich noch zu früh. Hinzu kommt, dass die Wandlung des Skisports, des Kalenders und der Disziplinen historische Vergleiche erschweren. Aber wenn es so weitergeht, dürfte der 25-jährige Überflieger noch so manchen Rekord knacken.

Alter beim ersten Sieg

22 Jahre, 1 Monat und 29 Tage war Marco Odermatt alt, als er am 6. Dezember 2019 in Beaver Creek den Super-G gewann und sich fortan Weltcupsieger nennen durfte. 41 Rennen benötigte er, bis er erstmals zuoberst auf dem Treppchen stand.

Damit war Odermatt im Vergleich zu den jüngsten Siegern bereits ziemlich alt. Der jüngste Sieger aller Zeiten ist Piero Gros, der beim Triumph im Riesenslalom von Val d'Isère im Jahr 1972 lediglich 18 Jahre und 39 Tage alt war.

Auffallend ist, dass die Sieger früher jünger waren. Zum Vergleich haben wir darum noch einige Premieren-Sieger der Neuzeit, die danach auch im Weltcup tragende Figuren wurden, herangezogen. Hier war Henrik Kristoffersen der Jüngste. Marcel Hirscher war bei seinem ersten Sieg rund 16 Monate jünger als Odermatt.

Alter bei 16 Siegen

Odermatt steht seit dem Super-G-Sieg am 29. Dezember 2022 bei 16 Siegen im Weltcup. Damit gehört er zu einem bereits ziemlich exklusiven Klub von 30 Athleten, welche ebenfalls mindestens so oft zuoberst auf dem Podium standen.

Zehn von ihnen waren beim 16. Sieg noch jünger als Odermatt. Auch hier erreichten aus der Neuzeit nur Kristoffersen und Hirscher diese Marke vor dem Schweizer – dafür gleich deutlich.

Alter beim ersten Gesamtweltcup-Sieg

Nun der Blick auf den Gesamtweltcup: Odermatt ist seit letzter Saison einer von 26 Athleten, welche die grosse Kristallkugel mindestens einmal gewinnen konnten. Er schaffte dieses Kunststück mit 24 Jahren, 14 Fahrer waren bei ihrem ersten Triumph jünger. Auch hier zeigt sich also: Odermatt war kein Frühstarter, auch wenn er hoffentlich noch viele Jahre seiner Karriere vor sich hat.

Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen 1 / 19 Schweizer Ski-Cracks mit 10 und mehr Weltcupsiegen quelle: www.imago-images.de / bwerek pressebildagentur

Siege in Serie

Odermatt fuhr seine 16 Weltcupsiege bislang allesamt in Riesenslalom und Super-G ein. Im Super-G feiert er im März 2021 in Saalbach-Hinterglemm und im Dezember des gleichen Jahres in Beaver Creek gleich zwei Siege in Serie. Im Riesenslalom waren es 2022 (saisonübergreifend) deren drei Vollerfolge de suite.

Um die längste Siegesserie im Riesenlalom zu knacken, müsste Odermatt länger als eine komplette Saison alle Rennen gewinnen. Die Bestmarke im Super-G mit vier Erfolgen scheint da eher erreichbar.

Schauen wir noch etwas detaillierter auf die beste Disziplin von Marco Odermatt, den Riesenslalom, wo er bisher 10 Weltcupsiege feiern konnte. Bei den letzten 12 Riesenslaloms stand er zudem mindestens auf dem Podest.

Wie oben erwähnt, dürften die 14 Siege von Stenmark unerreicht bleiben. Aber die Bestmarke von Marcel Hirscher als «Best of the rest» scheint durchaus im Bereich des Möglichen.

Siege pro Saison

Eine Bestmarke, die Odermatt womöglich schon in diesem Jahr erreichen könnte, sind Weltcupsiege innert einer Saison. Immerhin hat er hier drei Disziplinen, bei welchen er Rennen gewinnen kann. In dieser Saison feierte Odermatt schon sechs Siege. Bis zum Saisonende sind noch sechs Riesenslaloms, drei Super-Gs und sieben Abfahrten geplant.

Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup 1 / 25 Eindrückliche Rekordmarken aus dem Ski-Weltcup quelle: keystone / alessandro della bella

Podestplätze in Serie

Wir wechseln zu den Podestplätzen. In der ersten Saisonphase stellte Odermatt (saisonübergreifend) eine Serie von 12 Podestplätzen auf. Der Schweizer trat dabei in drei verschiedenen Disziplinen an. Mehr Podestplätze hintereinander in drei verschiedenen Disziplinen holte vor ihm einzig Jean-Claude Killy in den Jahren 1967/68 mit deren 23.

Auch noch vor Odermatt liegen Alberto Tomba (15 Podestplätze) und Ingemar Stenmark mit seinem wohl für die Ewigkeit geltenden Rekord von 41 Podestplätzen in Folge (1979 bis 1981). Diese beiden traten allerdings nur in Slaloms und Riesenslaloms an.

Stenmark stand zwischen dem 3. Februar 1979 und dem 24. März 1981 in 23 Riesenslaloms, 17 Slaloms und einer Kombination in Folge auf dem Treppchen. 28 dieser Rennen gewann er. Zwischen dem 10. Februar und dem 12. Dezember 1979 reihte er dabei zudem neun Siege aneinander. Die Saison 1980 beendete er bei jedem einzelnen Rennen auf dem Podest.

So lief das bisher letzte Rennen von Odermatt: Video Odermatt distanziert die Konkurrenz im Super-G – Schweizer Glanzresultat in Bormio

Anzahl Podestplätze

Stenmark und Hirscher stehen bei der Gesamtzahl an Podestplätzen während der gesamten Karriere ganz vorne. Möchte der aktuell beste Skifahrer in diese Sphären stossen, müsste er bei durchschnittlich 15 Podestplätzen pro Saison noch rund sieben Saisons auf diesem Niveau fahren und von Verletzungen verschont bleiben.

Anzahl Kristallkugeln

Was am Ende der Karriere im Weltcup zählt, steht in Form von Kristallkugeln in den Vitrinen der Fahrer. Marcel Hirscher schwingt hier mit acht Erfolgen im Gesamtweltcup und zwölf Disziplinenweltcups oben aus.

Auch hier gilt: Eine Prognose für Odermatt abzugeben, wäre deutlich zu früh. Aber um nur schon in die Nähe dieser Erfolge zu kommen, bedingt hohe Konstanz über viele Jahre.

Schweizer Kristallkugel-Gewinner im Skiweltcup seit 1990 1 / 43 Schweizer Kristallkugel-Gewinner im Skiweltcup seit 1990 quelle: keystone / gian ehrenzeller

Punkte in einer Saison

Zum Abschluss darum noch drei Rekorde, welche für Odermatt aktuell greifbarer sind. Zum einen wären da die 2000 Punkte, welche Hermann Maier in einer Saison sammelte. Odermatt steht bei 946 Zählern (12 Rennen) und hat im Idealfall noch 16 Rennen vor sich.

Bei seinem Triumph in der letzten Saison sammelte Odermatt bereits am sechstmeisten Weltcuppunkt innnert einer Saison seit Einführung des aktuellen Punktesystems.

Die Vergleichbarkeit erschwert sich hier zum einen durch die gesamte Anzahl Rennen, welche seit 1992/93 zwischen 33 und 44 schwankte, zum anderen auch durch die Anzahl Rennen, welche ein Athlet tatsächlich bestritt.

Maier stand bei seinem Rekord 30-mal am Start (40 mögliche Rennen). Odermatt griff in der letzten Saison bei 25 von 37 Rennen ins Geschehen ein. Unverwüstlich waren hier Bode Miller (2005) und Aksel Lund Svindal (2007): Sie bestritten damals alle 36 Wettkämpfe.

Die Rennen am Chuenisbergli werden kaum in einem Winterwunderland statt finden: 1 Bilder So wenig Schnee liegt in Adelboden 9 Tage vor den Weltcup-Rennen

Punkte pro gefahrenem Rennen

Um diese Ungleichheiten auszugleichen, blicken wir noch auf die gesammelten Punkte pro gefahrenem Rennen. Marcel Hirscher bestritt in der Saison 2017/18 deren 20 Rennen und sammelte im Schnitt dabei 81 Punkte, was jedes Mal Rang 2 entspricht.

Mit einer ähnlichen Quote ist Marco Odermatt in dieser Saison bisher unterwegs. Aufgrund der Tatsache, dass Odermatt in drei Disziplinen startet, dürfte dieser Rekord schwieriger zu überbieten sein.

Auch nicht schlecht: 12 Video Unvergessen Christof Innerhofer rast mit einer Torflagge um den Hals beinahe aufs Weltcup-Podest von Ralf Meile

Vorsprung im Gesamtweltcup

Marco Odermatt führt nach etwas mehr als einem Drittel der Saison mit 329 Punkten vor seinem ärgsten Verfolger. Vergrössert sich der Vorsprung in diesem Tempo weiter, wird er am Ende der Weltcupsieger sein, mit dem grössten Unterschied zum Zweitplatzierten.

Allerdings kann der Nidwaldner diesen Rekord nur beschränkt beeinflussen. In der letzten Saison distanzierte er Kilde um 467 Punkte, was schon einem der grössten Unterschiede in den letzten 30 Jahren entspricht.