Rührende Szene auf dem Podest: Lara Gut-Behrami wischt Wendy Holdener Träne vom Gesicht

Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami fuhren in der Team-Kombination an der Ski-Weltmeisterschaft in Saalbach in Österreich gestern auf den zweiten Platz für die Schweiz und sicherten sich damit die Silbermedaillen. Eigentlich ein Grund zum Freuen. Auf dem Podest bei der Preisverleihung kullerte Wendy Holdener aber trotzdem eine Träne über die Wange – und zwar nicht (nur) aus Freude. Hier ist die Szene im Video:

In einer rührenden Geste wischte Holdeners Team-Kollegin Lara Gut-Behrami ihr die Träne aus dem Gesicht. In einem Interview bei SRF erklärte die Schwyzerin später, es sei ein sehr «emotionsgeladener» Moment auf dem Podest gewesen.

«Irgendwo durch war eine Traurigkeit in mir und meiner Familie.» Wendy Holdener

Holdener spielt damit auf den Verlust ihres Bruders letztes Jahr an. Der 34-jährige Kevin hatte am 22. Februar 2024 den Kampf gegen eine seltene und komplexe Krebsart nach 14 Jahren verloren. Im Alter von 20 Jahren war die Krankheit bei ihm diagnostiziert worden und machte seine Pläne, selbst Skirennfahrer zu werden, zunichte. Gestorben ist er schliesslich nicht am Krebs, sondern an den Komplikationen einer Lungenentzündung. Die Trauer bei Schwester Wendy (und der Familie) war gross und auch medial ein Thema.

Auch Träne der Freude

Im Gespräch bei SRF sagte Holdener aber auch, dass sie sich sehr gefreut habe. Darüber, dass sie mit ihrer Kollegin Lara Gut-Behrami dieses Duell hatte antreten dürfen und auch darüber, dass sie dabei auch noch so gut abgeschnitten habe und so zufrieden mit ihrem Skifahren sein könne. Es war vor allem Holdeners Beitrag, dass die beiden Schweizer Skifahrerinnen den zweiten Platz erreichten. (lzo)

