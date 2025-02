Ski-WM Saalbach, Team-Kombination der Frauen 1. USA 1 (Shiffrin/Johnson) 2:40,89

2. Schweiz 1 (Holdener/Gut-Behrami) +0,39

3. Österreich 3 (Venier/Truppe) +0,54

…

4. USA 2 (Macuga/Moltzan) +0,64

5. Österreich 1 (Puchner/Liensberger) +0,69

7. Schweiz 2 (Suter/Rast) +0,76

12. Schweiz 4 (Ming-Nufer/Christen) +1,63

15. Schweiz 3 (Blanc/Meillard) +2,15

17. Deutschland 1 (Aicher/Dürr) +4,24 Out: Norwegen 1 (Lie/Holtmann), Italien 1 (Pirovano/Collomb).

Geteilte Freude: Wendy Holdener und Lara Gut-Behrami holen Silber in der Team-Kombination. Bild: keystone

Holdener/Gut-Behrami holen Silber in der Team-Kombi: «Zu 95 Prozent Wendys Medaille»

Lara Gut-Behrami und Wendy Holdener sichern den Schweizer Frauen an der Ski-WM in Saalbach im dritten Rennen die erste Medaille. Das Duo holt bei der Premiere der Team-Kombination Silber.

Gut-Behrami/Holdener verpassten den Sieg in dem hochklassig besetzten, aus einer Abfahrt und einem Slalom bestehenden und durchaus ansehnlichen und spannenden Zweier-Wettkampf um 39 Hundertstel. Dahinter waren die Abstände nach insgesamt gut 2:40 Minuten Fahrzeit eng. Gold ging an Breezy Johnson und Mikaela Shiffrin, Bronze an die Österreicherinnen Stephanie Venier/Katharina Truppe.

Wendy Holdener fährt die schnellste Zeit im Slalom. Video: SRF

Für die Abfahrts-Weltmeisterin Johnson ist es der zweite Titel an den diesjährigen Titelkämpfen. Shiffrin holte ihre insgesamt 15. WM-Medaille, die achte goldene. Die drei weiteren Schweizer Duos Corinne Suter/Camille Rast, Priska Nufer-Ming/Eliane Christen und Malorie Blanc/Mélanie Meillard belegten die Plätze 7, 12 und 15.

«Das ist zu 95 Prozent die Medaille von Wendy. Ich versuche, dass ich in Cortina noch die vier Zehntel aufholen kann. Es ist für mich spannend, mal für jemanden anderes und nicht nur für mich selbst zu fahren. Ich habe mich bei Wendys Fahrt versteckt, weil ich nicht gerne zu sehen bin, wenn ich mich nicht kontrollieren kann. Ich habe mir keine bessere Teamkollegin wünschen können als Wendy. Ich bin auf Wendy zugegangen für das Team. Im Slalom ist sie eine Macht, ich kann von ihr noch so viel lernen.» Lara Gut-Behrami

Das Interview im Video. Video: SRF

Die erste Medaille an den Titelkämpfen hatten die Schweizer Frauen vor allem Holdener zu verdanken, die im Slalom mit Laufbestzeit zur grossen Aufholjagd blies. Lara Gut-Behrami schaffte es in der Abfahrt nur in den 12. Zwischenrang, der Rückstand auf die Podestplätze betrug mehr als eine Sekunde.

Auch profitierten Gut-Behrami/Holdener davon, dass Paula Moltzan, Lena Dürr und Katharina Liensberger die optimale Vorlage ihrer Abfahrts-Partnerinnen im Slalom nicht nutzen konnten und noch aus den Podesträngen fielen. Lauren Macuga/Moltzan wurden nach Halbzeit-Führung Vierte, Mirjam Puchner/Liensberger nach Zwischenrang 3 Fünfte. Lena Dürr fiel nach Aichers 2. Platz in der Abfahrt aufgrund eines Beinahe-Ausfalls in den 17. Rang zurück.

«Im Ziel als ich warten musste, war ich sehr nervös. Lara versuchte mich zu beruhigen. Lara hat eine gute Leistung gezeigt, auch wenn sie natürlich noch schneller sein wollte. Am Ende ist es ja gut aufgegangen. Wir hoffen, wir können in Cortina wieder um eine solche Medaille kämpfen.» Wendy Holdener.

Bestes Schweizer Duo nach Abfahrt waren Corinne Suter/Camille Rast im 9. Rang. Im Gegensatz zu Holdener machte Rast nur zwei Positionen gut.

Shiffrins Fahrt zu WM-Gold. Video: SRF

Mélanie Meillard ging als Partnerin von Malorie Blanc mit einer zu grossen Hypothek von 2,5 Sekunden zur Spitze von Platz 20 aus in den Slalom. Mehr als fünf Plätze konnte das dritte Schweizer Duo danach nicht mehr gutmachen. Priska Ming-Nufer hatte sich einen Rang hinter Gut-Behrami eingereiht. Eliane Christen schaffte trotz guter Leistung nur eine marginale Verbesserung.

Rast gelingt der nicht der volle Angriff. Video: SRF

Am Mittwoch geht es an der WM in Saalbach am Dienstag mit der Team-Kombination der Männer weiter, in welcher Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen und Loïc Meillard zu den Favoriten gehören. Die Abfahrt beginnt um 10.00 Uhr, der Slalom um 13.15 Uhr. (abu/sda)