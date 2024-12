Am Samstag hat der 27-Jährige den Sieg in der Abfahrt geholt. Es ist der erste Schweizer Sieg auf der Saslong seit 14 Jahren. Gelungen ist ihm dies dank einer perfekten Fahrt in der Schlüsselstelle Ciaslat.

Haftbefehl: Magdeburg-Amokfahrer muss in Untersuchungshaft – Mordermittlung läuft an

Schweizer Podestspringer – was Gregor Deschwanden zum Höhenflug verhilft

Die Schweizer Nummer 1 lässt dem ersten Podestplatz in Engelberg einen fünften Rang folgen. Zufrieden mit seinen Sprüngen war Deschwanden am Sonntag aber nicht ganz.

Skispringen kann so kompliziert und knifflig sein. Man muss nur einmal Simon Ammann zuhören. Die Zeiten, in denen der Doppel-Doppel-Olympiasieger das Springen von Skischanzen in erster Linie «voll geil» fand oder einen missratenen Sprung als «bin geflogen wie ein Sack Härdöpfel» abtat, sind längst vorbei. Seit Jahren dominieren beim 43-Jährigen schwer zugängliche Erklärungen über nicht optimal funktionierende Details in seinem Flugsystem.