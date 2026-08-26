Video: watson/lucas zollinger

Dolly Parton – ein Nachruf in Videoform

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Dolly Parton ist tot. Die Country-Sängerin, Geschäftsfrau und Philanthropin ist im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen Kampf gegen Krebs im Kreis der Familie in Nashville gestorben.

Das Video ist eine kurze und nicht abschliessende Würdigung ihres erfolgreichen, vielseitigen und bewegten Lebenswerks.

Video: watson/lucas zollinger

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