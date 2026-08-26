freundlich28°
DE | FR
burger
Videos
USA

Dolly Parton – ein Nachruf in Videoform

Video: watson/lucas zollinger

Dolly Parton – ein Nachruf in Videoform

26.08.2026, 14:4326.08.2026, 15:37

Dolly Parton ist tot. Die Country-Sängerin, Geschäftsfrau und Philanthropin ist im Alter von 80 Jahren nach einem kurzen Kampf gegen Krebs im Kreis der Familie in Nashville gestorben.

Das Video ist eine kurze und nicht abschliessende Würdigung ihres erfolgreichen, vielseitigen und bewegten Lebenswerks.

Video: watson/lucas zollinger
Mehr zum Thema:

Weitere aktuelle Videos:

Frage nach Comeback bringt Roger Federer zum Lachen

Video: watson/CH Media Video Unit | Linus Bauer

Junger Superman kämpft auf Borneo gegen Waldbrände

Video: watson/lucas zollinger
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
250 Jahre USA in 50 Bildern
1 / 52
250 Jahre USA in 50 Bildern

Am 4. Juli 1776 verabschiedet der Kontinentalkongress die von Thomas Jefferson verfasste Unabhängigkeitserklärung. Dieses Ereignis markiert den Höhepunkt der Amerikanischen Revolution, die bereits 1775 mit dem Unabhängigkeitskrieg der 13 Kolonien gegen die britische Kolonialmacht begonnen hatte.
quelle: wikimedia
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Diese Performance der US-Hymne tut einfach nur weh
Video: twitter
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Regen hilft, Waldbrand in Belgien einzudämmen
Der bisher grösste Waldbrand Belgiens breitete sich am Wochenende im Naturreservat Hohes Venn im Osten des Landes immer weiter aus. Zuletzt bewegte es sich immer näher an die deutsche Grenze.
Zur Story