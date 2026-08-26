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Dolly Parton – ihr Leben in Bildern

Dolly Parton performs the song &quot;Hello God&quot; with the help of a church choir at the Country Music Association Awards show on Wednesday, Nov. 6, 2002, in Nashville, Tenn. (AP Photo/M. Spencer G ...
Da, wo alles begann: Dolly Parton performt 2022 in Nashville. Nun ist die Queen of Country gestorben.Bild: AP

Dolly Parton – ihr Leben in Bildern

Die Queen of Country ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Ein Rückblick in Bildern auf das bewegte Leben von Dolly Parton.
26.08.2026, 07:0126.08.2026, 07:12
Reto Heimann
Reto Heimann

Eine der grössten Musikerinnen der Neuzeit ist tot. Dolly Parton erlag am Dienstagabend (Ortszeit) nach einem kurzen Kampf dem Krebs. Sie wurde 80 Jahre alt.

Parton hinterlässt ein riesiges musikalisches Oeuvre – und eine ebenso grosse Lücke im US-amerikanischen Showbusiness, dem sie während über sechs Jahrzehnten angehört hatte. Ein Rückblick auf ihr Leben in Bildern.

Dolly Rebecca Parton Dean wurde am 19. Januar 1946 im US-Bundesstaat Tennessee geboren. Sie entstammte ärmlichen Verhältnissen, wuchs mit elf Geschwistern in einer Einzimmerhütte auf. Das Bild zeigt Parton als 13-Jährige.

dolly parton, 13-jährig countrymusik country music musik tennessee 1959 https://dollyparton.com/life-and-career/music/puppy-love-single/5139
Bild: dollyparton.com

Das musikalische Talent von Parton zeigte sich schnell. Schon als 10-Jährige trat sie in lokalen Fernseh- und Radioshows auf. Als Teenager sang sie in der berühmten «Grand Ole Opry Show» in Nashville. Sie kehrte immer wieder an den Ursprungsort ihrer Karriere zurück. Hier zum Beispiel für ein Konzert im Jahr 2019.

Nashville, TN, USA September 22, 2019 Tourists take pictures at entrance of The Grand Ole Opry House, a world famous concert hall dedicated to honoring country music and its history. One billboard adv ...
Bild: www.imago-images.de

1967 veröffentlichte die damals 23-jährige Dolly Parton ihre erste Single. Sie stieg gleich in die US-amerikanischen Country-Charts ein und toppte auf Rang 24.

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Bild: dollyparton.com

Den internationalen Durchbruch feierte Dolly in den 1970er Jahren. Sowohl die Single «Jolene» als auch «I Will Always Love You» wurden Welthits. Letztere wurde in der Version von Whitney Houston sogar ein zweites Mal in den 1980er-Jahren zu einem globalen Kassenschlager.

RECORD DATE NOT STATED Dolly Parton picture sleeve for her 1 country hit I Will Always Love You 1982 ** B.D.M. EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxINxGERxAUTxSUIxONLY Copyright: x
Bild: www.imago-images.de

Einen weiteren Welthit landete sie mit «9 to 5» im Jahr 1980. Dazu entstand auch ein Kinofilm sowie eine gleichnamige TV-Serie, in der Parton neben Jane Fonda und Lily Tomlin ebenfalls eine Hauptrolle übernahm. Der Song wurde für den Oscar als bester Soundtrack nominiert und brachte Parton zwei ihrer insgesamt elf Grammy Awards ein.

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Bild: imago stock&people

Insgesamt gewann Parton in ihrem Leben neben elf Grammys drei Emmys und wurde zweimal für die Oscars, sechsmal für den Golden Globe und einmal für den Tony Award nominiert. Das Bild zeigt sie anlässlich der vierten American Music Awards im Jahr 1977.

ARCHIVE Aug. 7, 2003 - DOLLY PARTON.4TH AMERICAN MUSIC AWARDS. NATE CUTLER/ Copyright: xNatexCutlerx
Bild: www.imago-images.de

Dolly Parton tritt im September 1983 mit Kenny Rogers in der TV-Show «Live and in person» in Los Angeles auf.

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Bild: AP

Schon früh zeigte Dolly Parton auch ihre philanthropische Seite. Das Bild zeigt sie an der Seite von Raquel Welch, Diana Ross, Barbara Davis und Dana Hill anlässlich einer Benefizveranstaltung für diabeteskranke Kinder.

RECORD DATE NOT STATED Raquel Welch, Dolly Parton, Diana Ross, Barbara Davis and Dana Hill at the Carousel Ball for the Children s Diabetes Foundation October 8, 1983 ** B.D.M. EDITORIAL USE ONLY PUBL ...
Bild: www.imago-images.de

Mit der Dollywood Foundation ermöglicht Parton fast einer Million Kindern den Zugang zu Bibliotheken und Büchern. Einen besonderen Schwerpunkt legte sie zeitlebens auf Kinder, die wie sie selbst aus benachteiligten Familienverhältnissen stammten. Parton selbst sagte, sie tue das auch zu Ehren ihres Vaters, der nie lesen oder schreiben gelernt hatte.

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Bild: AP

1984 erhielt sie gleichzeitig mit Hollywood-Star Sylvester Stallone einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame. Im gleichen Jahr spielten die beiden zusammen in der Musical-Romanze «Rhinestone» die Hauptrollen.

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Bild: imago stock&people

Dolly Parton galt auch als Männertraum. 1978 zierte sie das Cover des Playboy-Magazins. Im Heft selbst war ein Interview mit Parton abgedruckt. Ausgezogen hatte sich Parton für das Magazin nicht.

Dolly Parton Playboy Cover Oct 01, 1978 Los Angeles, CA, USA Singer DOLLY PARTON was featured on the October 1978 cover of Playboy magazine.. Copyright: xHarryxLangdon/Playboyx
Bild: www.imago-images.de

Dolly Parton veröffentlichte in ihrem Leben 243 Singles und 49 Studio-Alben. Sie landete 25 Nummer-1-Hits und hat weltweit über 100 Millionen Platten verkauft. Bis zum Januar 2022 wurden ihre Songs über drei Milliarden Mal gestreamt. Ihre gewaltigen musikalischen Errungenschaften brachten Dolly viele Auszeichnungen ein. Im Bild erhält sie den Willie Nelson Lifetime Achievement Award im Jahr 2016.

Dolly Parton poses in the press room with the Willie Nelson Lifetime Achievement Award during the 50th annual CMA Awards at the Bridgestone Arena on Wednesday, Nov. 2, 2016, in Nashville, Tenn. (Photo ...
Bild: AP Invision

Dolly Parton galt auch jungen Musikerinnen und Musikern als Idol. Bis fast zuletzt trat sie öffentlich in Erscheinung, so zum Beispiel auch im Lied und Musikvideo «Please Please Please» des Popstars Sabrina Carpenter.

Carpenter schrieb in einer Nachricht auf Instagram dazu: «Oh Dolly! Das Einzige, was ich nach unserem ersten Treffen sagen konnte, war: Sie ist wirklich ein Engel auf Erden.»

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