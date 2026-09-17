Video: watson/lucas zollinger

Mitch McConnell ist zurück – und mit ihm die Memes

Nach dreimonatigem Verschwinden meldet sich Senator Mitch McConnell zurück. Sein Comeback sorgt nicht nur für Aufatmen.

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Mitch McConnell ist in der US-Politik ein Urgestein. Seit 1985 vertritt er den US-Bundesstaat Kentucky im Senat, von Januar 2007 bis Januar 2025 war er dort sogar Fraktionsvorsitzender der Republikaner und damit der am längsten amtierende Anführer einer Partei in der Geschichte des US-Senats.

Mittlerweile steht es um den Gesundheitszustand des 84-Jährigen aber offenbar nicht mehr so gut. Zuletzt war er den Geschäften des Senats drei Monate ferngeblieben, weil er im Spital war – und es gab kaum ein Lebenszeichen. Nun ist er aber zurück.

Wirklich beruhigt ist ob seiner Rückkehr aber offenbar kaum jemand. In Videos wirkt McConnell apathisch. Während einer Sitzung des Landwirtschaftsausschusses des Senats zur Weiterbehandlung des Agrargesetzes stimmte er zunächst mit den Demokraten. Danach revidierte er sein Votum, als Parteikollegen interveniert hatten.

Die kuriosen Szenen und Auftritte ziehen im Netz nun etliche humoristischen Reaktionen nach sich. Es kursieren unzählige Memes und KI-generierte Videos, die auf McConnells Gesundheitszustand anspielen:

Video: watson/lucas zollinger

(lzo)

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