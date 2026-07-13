McConnell veröffentlichte zusammen mit einer Erklärung am Sonntag ein Foto von sich und seiner Frau. Bild: Office of Mitch McConnell

Nach Rätselraten um Gesundheit: US-Senator Mitch McConnell bricht sein Schweigen

Mitte Juni wurde Mitch McConnell ins Spital eingeliefert. Nun hat sich der US-Senator das erste Mal wieder öffentlich geäussert.

Olivier Meier Folge mir

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Die Gerüchteküche um Mitch McConnell lief in den letzten Wochen heiss. Nachdem der US-Senator aus Kentucky Mitte Juni ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde wochenlang über seine Gesundheit spekuliert.

Nun hat sich der 84-Jährige erstmals wieder öffentlich geäussert. In einem Statement liess er verlauten, dass er nach einem Sturz an einer «leichten Lungenentzündung» leide und vorerst noch nicht in den US-Senat zurückkehren werde. Da McConnell abwesend ist, verfügen die Republikaner im Senat momentan nur über eine Mehrheit von 52 zu 47.

«Ich hatte weder einen Herzinfarkt noch einen Schlaganfall. Ich habe keine Tumore oder Blutungen. Ich war jedoch kurzzeitig bewusstlos und wurde ins Krankenhaus gebracht», heisst es im Statement.

Er habe sich jeder Untersuchung unterzogen, um herauszufinden, was den Vorfall verursacht habe, so McConnell. Er sei nun in einem Rehabilitationszentrum und arbeite daran, wieder zu Kräften zu kommen.

Dieser Prozess braucht allerdings Zeit: «Auf Anraten meiner Ärzte werde ich noch nicht so bald in den Senatssaal zurückkehren können, um an Abstimmungen teilzunehmen.» Er arbeite aber in der Zwischenzeit an aktuellen Themen weiter und stehe mit seinen Senatskollegen in Kontakt.

Es ist das erste Mal seit seiner Einweisung, dass McConnell Details zu seinem Gesundheitszustand preisgibt. Sein Büro hatte zwar immer wieder aktuelle Informationen publiziert, allerdings keine Details zu den Gründen für den Spitalaufenthalt. Dies löste eine Flut von Spekulationen aus.

MAGA-Influencer heizten Spekulationen an

Unter anderem für diese Spekulationen verantwortlich waren verschiedene MAGA-Influencer wie Laura Loomer, die auf X schrieb, der Senator sei «hirntot». Auch nach dem Statement ist sie noch nicht überzeugt.

«Warum veröffentlicht Mitch McConnells Stab kein Video von ihm? Ein Foto hätte jederzeit aufgenommen werden können. Das ist doch Unsinn. Die Amerikaner sind nicht dumm», schreibt sie auf X.

Auch News von Nachrichtenagenturen, die über Funkmeldungen der Feuerwehr und des Rettungsdienstes von Washington berichtet hatten, wonach eine Person an der Adresse von McConnell bewusstlos aufgefunden worden sei, haben die Spekulationen angeheizt.

Letzte Woche bat der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, in einem öffentlichen Brief um einen Bericht zu McConnells Gesundheit. Sogar die beiden führenden Republikaner im Senat, John Thune und John Barrasso, meldeten sich zu Wort und sagten, sie hätten mit dem 84-Jährigen gesprochen. Doch die Spekulationen nahmen auch dann nicht ab.

Wann McConnell wieder in den Senat zurückkehren wird, ist unklar. «Ich werde euch über den Verlauf meiner Genesung auf dem Laufenden halten. Bis dahin bin ich euch sehr dankbar für eure Gebete und guten Wünsche», schliesst der US-Senator sein Statement.