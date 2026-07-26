freundlich21°
DE | FR
burger
Videos
Zürich

Mit dem Boot auf der Limmat in Zürich: So hilfsbereit sind die Böötler

Video: watson/gabriele natali

Ein Platz im Böötli gesucht – wir testen die Hilfsbereitschaft auf der Limmat

26.07.2026, 09:5826.07.2026, 09:58
Gabriele Natali
Flavia Kälin
Flavia Kälin

Mit dem Gummiboot die Limmat runtertreiben – für viele gehört das zum Zürcher Sommer einfach dazu. Doch wie hilfsbereit ist die Böötli-Community eigentlich? Das wollten wir herausfinden und haben unser eigenes Gummiboot ganz bewusst zu Hause gelassen.

Für watson-Redaktorin Flavia war die Challenge gleich doppelt spannend: Als Böötli-Neuling hatte sie die Limmat nämlich noch nie auf diese Weise erlebt. Ihre Aufgabe: Vom Escher-Wyss-Platz über die Werdinsel bis nach Dietikon kommen – und zwar, ohne ein eigenes Gummiboot. Stattdessen musste sie fremde Böötler und Bötlerinnen fragen, ob sie sie ein Stück mitnehmen.

Ob Flavia tatsächlich bis nach Dietikon gekommen ist und welchen Menschen sie unterwegs begegnet ist, erfährst du im Video:

Video: watson/gabriele natali

Mehr Videos:

Video: watson/Emanuella Kälin
Video: watson
Video: watson
Mehr Böötli-Content:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt
1 / 33
Diese 31 Bilder zeigen, wie Europa der Hitzewelle trotzt

Am Sonntag wurde es in Paris 37 Grad.
quelle: keystone / michel euler
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Ihr singt uns eure Lieblings-Producer-Tags vor
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
13 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
Verified Troll
26.07.2026 10:27registriert August 2022
Erhöht den Schwierigkeitsgrad und versucht es mit einem Mann. Eines unserer Privilegien.
300
Melden
Zum Kommentar
avatar
Sensei
26.07.2026 10:18registriert Mai 2015
Ob man das Hilfsbereitschaft nennen kann? Sie ist ja nicht in Not oder muss unbedingt irgendwohin. Ich würd das eher, sich aufdrängen nennen und funktioniert wohl am besten als junge Frau im Bikini.
311
Melden
Zum Kommentar
avatar
Tatwort
26.07.2026 10:21registriert Mai 2015
Jetzt dasselbe mit einem Mann. Dann sprechen wir wieder darüber.
301
Melden
Zum Kommentar
13
In Spanien bedrohen Waldbrände ganze Siedlungen – so werden die Menschen evakuiert
In ganz Spanien wüten derzeit mehrere schwere Waldbrände und bedrohen dabei auch Siedlungsgebiete. Über 11'500 Menschen musste deswegen schon ihre Häuser verlassen, davon allein 10'000 im Grossraum rund um die Hauptstadt Madrid. Die Regierung hat einen «Notstand nationaler Tragweite» ausgerufen, wodurch mehr Geld und weitere Ressourcen zur Verfügung gestellt werden können. So wurden unter anderem auch weitere Einsatzkräfte in die betroffenen Regionen entsandt.
Zur Story