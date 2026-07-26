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Ein Platz im Böötli gesucht – wir testen die Hilfsbereitschaft auf der Limmat

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Mit dem Gummiboot die Limmat runtertreiben – für viele gehört das zum Zürcher Sommer einfach dazu. Doch wie hilfsbereit ist die Böötli-Community eigentlich? Das wollten wir herausfinden und haben unser eigenes Gummiboot ganz bewusst zu Hause gelassen.

Für watson-Redaktorin Flavia war die Challenge gleich doppelt spannend: Als Böötli-Neuling hatte sie die Limmat nämlich noch nie auf diese Weise erlebt. Ihre Aufgabe: Vom Escher-Wyss-Platz über die Werdinsel bis nach Dietikon kommen – und zwar, ohne ein eigenes Gummiboot. Stattdessen musste sie fremde Böötler und Bötlerinnen fragen, ob sie sie ein Stück mitnehmen.

Ob Flavia tatsächlich bis nach Dietikon gekommen ist und welchen Menschen sie unterwegs begegnet ist, erfährst du im Video:



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