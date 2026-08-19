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Unitree startet mit über 600 Prozent Kursplus

Visitors watch robots box at a booth for leading Chinese commercial humanoid robotics firm Unitree Robotics during the World AI Conference in Shanghai, China, on July 17, 2026. (AP Photo/Ng Han Guan) ...
Ein Boxkampf zwischen Unitree-Robotern in Shanghai.Bild: keystone

Roboterbauer Unitree startet mit über 600 Prozent Kursplus

Der chinesische Roboterhersteller Unitree hat einen rasanten Börsenstart hingelegt.
19.08.2026, 10:2120.08.2026, 11:10

Die Aktie eröffnete am Mittwoch an der technologielastigen Star-Börse in Shanghai 629 Prozent über dem Ausgabepreis. Anschliessend gab der Kurs einen Teil der Gewinne ab.

Im Vormittagshandel lag das Plus noch bei rund 500 Prozent. Die Aktie kostete damit immer noch fast sechsmal so viel wie beim Börsengang. Beim Eröffnungskurs wurde Unitree mit umgerechnet rund 54 Milliarden Franken bewertet.

Grosser Ansturm auf die Aktien

Unitree ist der erste Hersteller humanoider Roboter an einer Börse auf dem chinesischen Festland. Die anfänglich für Privatanleger vorgesehene Online-Tranche war mehr als 8000-fach überzeichnet. Bei dem Börsengang nahm das Unternehmen umgerechnet rund 735 Millionen Franken ein.

Unitree wurde 2016 im ostchinesischen Hangzhou gegründet. Bekannt wurde das Unternehmen mit vierbeinigen Roboterhunden sowie menschenähnlichen Robotern, die rennen, tanzen oder Kampfsportbewegungen zeigen.

Hohe Bewertung bei kleinem Geschäft

Die Milliardenbewertung übersteigt die bisherigen Geschäftszahlen um ein Vielfaches. Der Umsatz hatte sich 2025 auf 1,7 Milliarden Yuan (etwa 205 Mio. Franken) mehr als vervierfacht. Der ausgewiesene Nettogewinn lag bei 278 Millionen Yuan. Nach eigenen Angaben lieferte Unitree 2025 mehr als 5500 humanoide Roboter aus. Der breite kommerzielle Einsatz solcher Maschinen steht allerdings noch am Anfang.

Das Kursfeuerwerk reiht sich in eine Serie stark nachgefragter Börsengänge in China ein. Besonders starke Kursgewinne gab es zuletzt bei Hardware- und KI-Unternehmen aus Bereichen wie Halbleitern und Robotik, die Peking gezielt fördert. China will damit technologische Abhängigkeiten vom Ausland verringern und neue Wachstumsmotoren aufbauen.

(dab/sda/awp/dpa)

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