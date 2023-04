Bitcoin knackt die 30'000-Dollar-Grenze – erstmals seit Juni 2022

Der Kurs des Bitcoin ist am Dienstag erstmals seit Juni 2022 wieder über die Marke von 30'000 Dollar gestiegen. Seit den Tiefs Ende letzten Jahres hat die Kryptowährung damit ihren Wert fast verdoppelt. Begünstigt wird der Anstieg laut Markbeobachtern von Faktoren wie einem möglichen Vertrauensverlust in den US-Dollar.

Der Bitcoin-Kurs steigt. Bild: Shutterstock

Der Bitcoin kletterte in der Nacht in der Spitze bis auf 30'450 Dollar. Damit beträgt das Kursplus alleine in den letzten 24 Stunden rund 6,5 Prozent. Aktuell notiert die Kryptowährung bei 30'150 Dollar. In den vergangenen 30 Tage summiert sich der Zugewinn damit auf über 30 Prozent.

Zweifel am Dollar

Ende letzten Jahres wurde ein Bitcoin noch für unter 15'500 Dollar gehandelt. Die momentane Marktkapitalisierung liegt bei gut 580 Milliarden Dollar.

Von den Ende 2021 erreichten Höchstständen ist die bekannteste Kryptowährung noch eine weitere Wertverdoppelung entfernt. Am 10. November 2021 war ein Bitcoin mit gut 69'000 Dollar bisher am teuersten und stürzte in der Folge innerhalb eines halben Jahres bis auf 20'000 Dollar ab.

Im bisherigen Verlauf des Jahres kann sich die Kryptowährung aber immer wieder den Unsicherheiten an den Finanzmärkten widersetzen. «Es scheint, dass Bitcoin-Investoren unbeeindruckt davon bleiben, dass die US-Notenbank Fed wahrscheinlich eine weitere Zinserhöhung vornehmen wird und dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr auf eine Rezession zusteuert», erklärt etwa Analyst Edward Moya von Oanda.

Offenbar setze der Markt darauf, dass der US-Dollar langsam einen Teil seines Status als bevorzugte Reservewährung verlieren wird und dass der Bitcoin zu den Nutzniessern gehören könnte. Gegenstimmen am Markt verweisen indes darauf, dass die geringen Handelsvolumen zumindest den jüngsten Anstieg begünstigt haben dürften.

Bitcoin ohne Banken

Die Krise vieler Banken unterstützte indes das Narrativ des Bitcoin. «Es gibt aufgrund der Bankenkrise sicherlich einen Wandel in der Wahrnehmung des Bitcoin» erklärte Richard Mico von Banxa gegenüber dem Branchenportal Coindesk. Bitcoins würden zunehmend auch als Wertaufbewahrungsmethode gesehen, die nicht mit den Problemen von Banken zu kämpfe habe, sagte Mico, der das US-Geschäft des kanadischen Zahlungsinfrastrukturanbieters leitet.

Der Marktwert aller gut 10'000 auf dem Datenportal CoinGecko aufgeführten Blockchain-Devisen liegt aktuell bei knapp 1029 Milliarden Dollar. Im November 2022 hatte dieser Wert zeitweise noch bei weniger als 800 Milliarden Dollar gelegen.

