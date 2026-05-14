Video: watson/lucas zollinger

Elon Musk fällt in China mit merkwürdigem Benehmen und Grimassen auf

Mehr «International»

Elon Musk ist derzeit in China. Der reichste Mann der Welt ist als Teil der US-Delegation zusammen mit dem Präsidenten Donald Trump für einen Staatsbesuch nach Peking gereist.

Musk ist zwar nicht der einzige Wirtschaftsvertreter, der Trump beim Staatsbesuch begleitet, aber vermutlich der prominenteste. Ausserdem dürfte er – neben Trump – der einzige sein, der seinen Sohn dabei hat. Im Gegensatz zu Eric Trump ist sein Sohn X Æ A-12 aber noch im Kleinkind-Alter: Sechs Jahre alt ist er Anfang Mai erst geworden. Musk hatte ihn auch in der Vergangenheit schon öfter bei wichtigen offiziellen Anlässen oder Pressekonferenzen, etwa im Weissen Haus, dabei.

Der Tesla- und SpaceX-Gründer fällt in China aber nicht nur auf, weil ein kleiner Junge an seinem Rockzipfel herumtollt. Er macht auf Social Media auch wegen seines eigenen Benehmens von sich reden:

Video: watson/lucas zollinger

Im Netz kursiert etwa ein Video eines offiziellen Empfangs der US-Delegation. Alle Mitglieder stehen geduldig in Reih und Glied und warten – alle, ausser Musk. Dieser dreht sich mit seinem ausgestreckten Handy im Kreis und scheint dabei ein Video zu filmen.

Bei einer Gala etwas später machte der Multimilliardär auf Fotos einerseits beabsichtigt seltsame Grimassen, andererseits schien ihm das Gesicht aber auch abseits der Kameras immer wieder zu entgleisen, was auf Social Media den alten Verdacht seines Drogenkonsums wieder hochkochen liess. (lzo)

Weitere aktuelle Videos kannst du dir hier anschauen:

FBI-Direktor Kash Patel flippt wegen Vorwürfen des Alkoholmissbrauchs komplett aus

Video: watson/nina bürge

10-Millionen-Schweiz: Bundesrat Beat Jans kontert Argumente der SVP-Initianten

Video: watson/emanuella kälin, aylin erol

Hier joggt der französische Präsident Emmanuel Macron mit einem legendärem Langstreckenläufer durch Nairobi