Mit Twint kannst du bald «Später bezahlen»

Mehr «Wirtschaft»

Nutzerinnen und Nutzer der Bezahl-App Twint können schon bald auf eine neue Funktion zugreifen: In Partnerschaft mit der zur Cembra-Gruppe gehörenden Firma Swissbilling werde Twint schrittweise die neue Funktion «Später bezahlen» einführen, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag.

Twint baut die Funktionalitäten aus. Bild: KEYSTONE

Mit dieser neuen Funktion können die Nutzer von Twint laut den Angaben bei bestimmten Händlern wählen, ob sie wie bis anhin sofort oder erst in 30 Tagen bezahlen wollen. Wie bereits im September des letzten Jahres angekündigt, spanne Twint für die Umsetzung dieser Funktion mit der auf Rechnungskauflösungen spezialisierten Firma Swissbilling zusammen.

In der Praxis können die Kunden beim Einkauf in einem Onlineshop mit Twint als Zahlungsmittel beim Check-out über eine Schaltfläche auswählen, ob sie sofort oder erst in 30 Tagen bezahlen wollen, sofern dies der Händler anbietet. Das biete grössere Flexibilität und den Vorteil, dass die Kunden die Ware vor der Bezahlung prüfen könnten, heisst es weiter. (sda/awp)