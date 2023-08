Twint ist schweizweit von Störung betroffen

Twint und Co. weiter auf dem Vormarsch – Bargeld verliert an Bedeutung

Die UBS hat sämtliche Gelder, die sie von der Nationalbank zur Unterstützung bei der Übernahme der Credit Suisse erhalten hat, zurückgezahlt und verzichtet von nun an auf die Risikogarantien des Bundes. Was das genau war und warum die UBS das jetzt tut, erfährst du hier.

Noch bevor die Börse eröffnete, erreichte die Öffentlichkeit am frühen Freitagmorgen eine Nachricht, mit der wohl nur wenige so gerechnet haben: Die UBS und das Finanzdepartement verkündeten, dass die Grossbank per sofort und endgültig die Hilfe, die sie durch den Staat und die Nationalbank erhalten hatte, nicht mehr in Anspruch nehmen wird.