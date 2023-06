Mobiles Bezahlen ist auf dem Vormarsch. Bild: Shutterstock, Bildmontage: watson

So bezahlt die Schweiz

An immer mehr Orten kann nur noch bargeldlos bezahlt werden. Doch noch ist Bargeld weit verbreitet. Die Details aber zeigen: es ist vom Aussterben bedroht – wortwörtlich.

Weder Noten noch Münz. Wer in einem Restaurant der Wiesner-Gastronomie in Zukunft bezahlen will, kann dies nur noch mit Plastikgeld tun, schreibt der Blick. Bargeld wird nach dem Sommer nicht mehr akzeptiert.

Bezahlen wir im Restaurant sowieso nur noch mit Karte oder Handy? Gibt es Unterschiede zwischen Land- und Stadt-Bevölkerung? Und welche Sprachregion ist am klarsten für eine Abschaffung von Noten und Münz? Eine Übersicht über die Schweiz und ihre Zahlungsmethoden in 9 Punkten.

Bargeld bleibt die beliebteste Zahlungsmethode

Bargeld-Zahlungen erlebten mit Ausbruch der Corona-Pandemie einen regelrechten Einbruch. Während 2019 noch fast die Hälfte aller Zahlungen mit Bargeld durchgeführt wurden, ist es heute nicht einmal mehr ein Drittel. Bargeld ist zwar immer noch die meistgenutzte Zahlungsmethode in der Schweiz – was auf den ersten Blick verblüffen mag. Rechnet man allerdings Zahlungen mit einer Debit- oder Kreditkarte zusammen, werden mittlerweile nicht ganz die Hälfte (45,2 Prozent) aller Zahlungen mit einer Karte ausgeführt.

Immer beliebter wird mobiles Bezahlen mit Apple Pay, Samsung Pay oder Google Pay. Diese Bezahlmethode hat im Verlaufe des Jahres 2022 verhältnismässig stark zugelegt, während der relative Umsatz- und Transaktionsanteil von Twint gesunken ist.

Mit der Kreditkarte wird am meisten Geld verschoben

Immer noch fast jede dritte Transaktion wird also mit Bargeld getätigt. Das meiste Geld wird allerdings mit der Kreditkarte transferiert. Nicht mitgezählt ist da das Mobile Bezahlen, das häufig über eine hinterlegte Kreditkarte geschieht. Gegenüber 2022 hat der Anteil um fünf Prozentpunkte zugelegt.

Bargeld ist beliebt beim Begleichen kleinerer Beträge

Der Griff zum Bargeld ist weiterhin beliebt, um kleine Beträge zu begleichen. Doch werden verbreitet auch mehr Bezahl-Apps wie Twint genutzt, um den Kaffee zu bezahlen.

Das Bargeld in Quadratmetern

Nach Rechnung der SNB hat das Bargeld in der Schweiz nominal von 1907 bis 2022 um 97'958 Prozent zugenommen. Der reale Notenzuwachs ist beträchtlich geringer. Doch mit einem Plus von 8'206 Prozent trotzdem signifikant. Was bleibt, ist ein Haufen wertvolles Papier. Doch wohin damit?

Wieviel Platz nehmen alle 100er Noten in Anspruch wenn wir sie aneinander reihen? Hier ein Vergleich der Fläche in Quadratmeter aller Banknoten im Umlauf.

100 Stückzahl 148'318'015 Fläche 1'495'045 m2 200 Stückzahl 87'457'847 Fläche 924'429 m2 20 Stückzahl 99'823'735 Fläche 908'395 m2 50 Stückzahl 72'899'658 Fläche 699'107 m2 10 Stückzahl 80'579'299 Fläche 693'787 m2 1000 Stückzahl 48'311'729 Fläche 534'327 m2 Quelle: SNB

Unser Einkommen wirkt sich stark auf unser Zahlungsverhalten aus

Wie ist das gemeint? Wer mehr hat, gibt mehr aus?

Personen mit tieferen Einkommen tendieren weiterhin zum Bargeld. Dies geht einher mit dem höheren Anteil an Bargeldtransaktionen bei tiefen Beträgen. Personen mit einem Einkommen unter 4'000 Franken geben im Schnitt pro Transaktion fast 20 Franken weniger aus als Personen mit einem hohen Einkommen.

In Restaurants wird immer noch oft bar gezahlt

Überraschend behauptet sich das Bargeld auch in den Restaurants weiterhin als wichtigstes Zahlungsmittel. Bei höheren Beträgen laufen die Geschäfte aber über die Debit- und Kreditkarten.

In der Stadt ist die Bargeld-Zahlung verbreiteter als auf dem Land

Der Mythos, in der Stadt alles mit Karte, auf dem Land alles Bar, stimmt so nicht, wie eine Umfrage von SIX zeigt. So unterscheidet sich das Zahlungsverhalten von Land bis Stadt nur marginal. In der Stadt wird sogar etwas häufiger das Bargeld eingesetzt.

Die italienische Schweiz zahlt am häufigsten mit Bargeld – und lehnt es am stärksten ab

Die italienische Schweiz bezahlt mit einigem Abstand zu den anderen Sprachregionen am häufigsten mit Bargeld. Dies hat eine Studie des Finanzdienstleisters SIX ergeben. Demnach bezahlt mehr als jede dritte Person mehrheitlich bar. In der Deutschschweiz ist es nicht einmal jede fünfte Person.

Insgesamt stehen die Schweizerinnen und Schweizer aber hinter dem Bargeld. 62 Prozent lehnen nach dem Swiss Payment Monitor eine Abschaffung des physischen Geldes ab.

Allerdings scheint ausgerechnet die Italienische Schweiz, die am häufigsten auf das Bargeld zurückgreift, einer Abschaffung von Noten und Münz am offensten gegenüberzustehen, wie der Swiss Payment Monitor zeigt. Nur gerade 43.8 Prozent lehnen eine Abschaffung des Bargelds in der Sonnenstube der Schweiz ab. Das ist deutlich unter dem schweizerischen Durchschnitt von 62 Prozent.

Mit dem Alter kommt das Bargeld

Wir sind alle Gewohnheitstiere. Das zeigt sich auch beim Bargeld. Je älter (und an Bargeld gewohnt) die Menschen in der Schweiz sind, desto häufiger greifen sie auf das Bargeld zurück. Leute ab 55 Jahren bezahlen frappant häufiger mit Note oder Münz. Der Generationenunterschied ist vor allem bei den Bezahl-Apps deutlich zu erkennen. Diese fallen bei der älteren Generation gerade mal auf 5 Prozent, 14 Prozent tiefer als bei Personen im Alter von 15 bis 34 Jahren. Setzt sich dieser Trend fort, ist das Bezahlen mit Bargeld tatsächlich vom Aussterben bedroht.