Facebook ist tot? Von wegen!

Meta leistet sich weiter hohe Kosten für den Plan von Gründer und Chef Mark Zuckerberg, eine virtuelle Welt als nächste Computer-Plattform zu etablieren. Für dieses sogenannte Metaverse entwickelt der Konzern Brillen zur Anzeige virtueller Realität. Im vergangenen Quartal verbuchte die Sparte Reality Labs, in der die Entwicklung gebündelt ist, einen operativen Verlust von gut 3.7 Milliarden Dollar. Seit Kurzem fordert Zuckerberg mit der neuen App Threads auch Elon Musks Twitter heraus. Nach wenigen Tagen hatten über 100 Millionen User bei Threads ein Profil erstellt , obwohl die App in grossen Teilen Europas noch nicht verfügbar ist.

Meta ist somit wieder in Richtung des gewohnten Wachstums unterwegs. Im vergangenen Jahr hatten Konjunktursorgen nach Russlands Angriff auf die Ukraine den Online-Werbemarkt gebremst. Das traf auch den Facebook-Konzern: Der Umsatz schrumpfte in drei Quartalen in Folge. Der Trend kehrte sich erst zu Beginn dieses Jahres um.

Für das laufende Vierteljahr stellte Meta 32 bis 34.5 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht und übertraf damit die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten. Es wäre auch ein deutliches Plus im Vergleich zu den 27.7 Milliarden Dollar aus dem Vorjahresquartal. Anleger liessen die Aktie im nachbörslichen Handel zeitweise um rund fünf Prozent steigen.

Opel wird bis 2028 rein elektrisch – diese sechs Elektroautos kommen

Schon in fünf Jahren will Opel in Europa nur noch neue E-Autos verkaufen. Diese sechs Modelle fahren bereits elektrisch oder werden bis dahin vollständig elektrifiziert.

Fünf Jahre sind nicht viel, zumindest in der Autobranche nicht. Opel will diese Zeitspanne nutzen, um die Elektrifizierung seiner Modellpalette zu komplettieren. «Wir werden ab 2028 in Europa ausschliesslich elektrische Fahrzeuge anbieten», sagte Opels CEO, Florian Huettl, kürzlich bei der Fahrvorstellung des Astra Electric in Berlin.