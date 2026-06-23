Die SpaceX-Aktie stürzt immer mehr ab. Bild: keystone

Drei Handelstage in Folge: SpaceX-Aktie stürzt nach Börsenstart immer weiter ab

SpaceX setzte zum Börsenstart neue Massstäbe und katapultierte Elon Musk an die Spitze der Superreichen. Nun verliert das Papier zweistellig.

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Etwas mehr als eine Woche nach dem Börsenstart ist der Aktienkurs des US-Raumfahrtkonzerns SpaceX am Montag erneut gefallen. Kurz nach Handelsbeginn stürzte der Kurs um mehr als zehn Prozent auf etwa 165.60 Dollar pro Aktie ab. Damit gab die SpaceX-Aktie bereits den dritten Handelstag in Folge nach.

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SpaceX stellte mit seinem Börsengang am 12. Juni alle bisherigen in den Schatten und machte Unternehmenschef Musk zum ersten Billionär der Welt. Sein Vermögen stieg nach dem Börsenstart über die symbolische Marke von 1'000'000'000'000 Dollar, wie das Magazin «Forbes» auf seiner Echtzeit-Reichenliste bestätigte.

UN warnt: Musk verstärkt «Problem der Ungleichheit»

Bei SpaceX ist Musk Vorstandschef, Technikchef und Verwaltungsratsvorsitzender in einer Person. Seinen Einfluss will er mit dem Börsengang noch ausbauen. Dem Börsenprospekt zufolge kontrolliert Musk nun rund 85 Prozent der Stimmrechte bei SpaceX und hält 42 Prozent des Aktienkapitals – deutlich mehr als in anderen börsennotierten Unternehmen üblich.

Kritiker halten so viel Vermögen und Einfluss in der Hand eines einzigen Mannes für demokratiegefährdend. Ein Sprecher von UN-Generalsekretär António Guterres sagte, der Börsengang unterstreiche «das Problem der Ungleichheit». Jene, die davon profitierten, müssten «alles in ihrer Macht Stehende tun, um alle anderen zu unterstützen».