freundlich15°
DE | FR
burger
Wirtschaft
Google

Google-Mutter Alphabet übertrifft Wall-Street-Erwartungen

FILE - The logo for Alphabet appears on a screen at the Nasdaq MarketSite in New York, Feb. 14, 2018. (AP Photo/Richard Drew, File) Alphabet
Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar.Bild: keystone

Google-Mutter Alphabet übertrifft Wall-Street-Erwartungen

23.07.2026, 03:4923.07.2026, 03:49

Googles Mutterkonzern Alphabet hat im vergangenen Quartal die Wall-Street-Erwartungen übertroffen. Der Umsatz wuchs im Jahresvergleich um 24 Prozent auf 119,8 Milliarden Dollar. Analysten hatten im Durchschnitt mit Erlösen von knapp 117 Milliarden Dollar gerechnet.

Unter dem Strich stieg der Quartalsgewinn in den Büchern vor allem durch Wertsteigerungen bei bilanzierten Investments auf 112,1 Milliarden Dollar von knapp 28,2 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. Alphabet hält unter anderem eine Beteiligung an Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX, die vor gut einem Monat an die Börse ging.

Im Kerngeschäft mit Werbung rund um die Google-Suchmaschine stieg der Umsatz im Jahresvergleich um fast 17 Prozent auf 63,27 Milliarden Dollar.

In den vergangenen Jahren wurde viel spekuliert, ob neue Rivalen, die mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI) auf Anfragen eher Antworten statt Links liefern wollen, Googles führender Suchmaschine das Leben schwer machen könnten. Doch der Internet-Riese integrierte selbst KI-Funktionen in seine Suchmaschine – und kann das eigene Geschäft dadurch ausbauen.

Das Cloud-Geschäft sprang um rund 82 Prozent auf 24,77 Milliarden Dollar hoch. Analysten hatten im Durchschnitt mit etwa 22,2 Milliarden Dollar gerechnet.

Wie auch andere Tech-Riesen steckt Alphabet dutzende Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz. Die Spanne für Kapitalinvestitionen in diesem Jahr wurde im Frühjahr von 75 bis 185 Milliarden Dollar auf 180 bis 190 Milliarden Dollar angehoben. Im vergangenen Quartal gab der Konzern knapp 45 Milliarden Dollar aus. (sda/dpa)

Mehr News:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
«La La Land»-Poster wird nach 10 Jahren angepasst
1 / 4
«La La Land»-Poster wird nach 10 Jahren angepasst

Das neue La La Land-Poster
quelle: lionsgate
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Die erste Rede vom neuen britischen Premierminister Andy Burnham
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Zeitweise höchster Stand seit Mitte Juni: Ölpreise legen deutlich zu
Die Ölpreise haben am Mittwoch anfängliche Aufschläge deutlich ausgeweitet. Die anhaltenden Angriffe der USA auf den Iran treiben die Preise.
Mit 95.57 US-Dollar je Barrel (159 Liter) erreichte der Preis der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im September zeitweise den höchsten Stand seit Mitte Juni. Zuletzt kostete ein Barrel noch 94.39 Dollar und damit 3,7 Prozent mehr als am Vortag. Der Anstieg der vergangenen Tage setzt sich damit fort.
Zur Story