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Nach «Dubai Chocolate»: Das soll Lindts neue Trend-Schoggi werden

Nach «Dubai Chocolate»: Das soll Lindts neue Trend-Schoggi werden

21.07.2026, 12:0721.07.2026, 12:07
Lindt Choco Wafers.
Mit den Choco Wafers will Lindt bald international durchstarten.Bild: lindt.ch

Nach dem Erfolg der Dubai-Schokolade richtet Lindt den Blick bereits auf die nächste Innovation: Als künftiges grosses Projekt setzt der Schokoladenhersteller auf sogenannte Choco Wafer, eine mit Schokolade überzogene Waffelspezialität. Nach erfolgreichen Testverkäufen in Grossbritannien, Italien und Bulgarien bereitet der Konzern die weltweite Einführung vor, wie Lindt-CEO Adalbert Lechner in einer Telefonkonferenz mit Analysten am Dienstag sagte.

«Die Reaktionen der Konsumenten haben unsere Erwartungen übertroffen», sagte Lechner gemäss Redemanuskript. Dafür investiert Lindt in Italien in eine eigene Produktionsstätte, die 2027 den Betrieb aufnehmen soll.

Die Dubai Style Chocolate sieht Lindt derweil nicht mehr nur als kurzfristigen Trend. Das Produkt habe sich «von einer trendgetriebenen Einführung zu einem etablierten Produkt entwickelt», das inzwischen breit im Handel erhältlich sei und zunehmend zum Kernsortiment gehöre, sagte Lechner weiter. Zwar habe sich «der anfängliche Hype naturgemäss gelegt», das Interesse der Konsumenten bleibe aber hoch.

Mit weiteren «City Editions» wie der bereits lancierten Tokyo Style Chocolate will Lindt die Produktereihe ausbauen. «Unser Ziel ist es, eine breitere Familie von städteinspirierten Schokoladenkreationen zu schaffen», so Lechner. Diese sollen globale Food-Trends mit der Premiumschokolade von Lindt verbinden und die Marke für Konsumenten attraktiv halten. (sda/awp)

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