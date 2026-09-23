Meta geht gegen 3,7 Millionen Konten und Seiten von Betrügern vor

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Der Facebook-Konzern Meta ist gemeinsam mit der Polizei von Singapur in grossem Stil gegen Online-Betrüger vorgegangen. Insgesamt ergriff der US-Konzern Massnahmen gegen 3,7 Millionen Konten, Seiten und andere Inhalte auf seinen Plattformen, die mit Betrugsaktivitäten in Verbindung standen.

Meta geht gegen Betrüger vor. Bild: keystone

Grundlage dafür waren Informationen der singapurischen Polizei, wie Meta am Mittwoch mitteilte. Beide Seiten arbeiten seit zwei Jahren zusammen. Dadurch hätten die Ermittler ganze Netzwerke von Betrügern identifizieren und zerschlagen können.

Allein zwischen Januar und Juni entfernte Meta mehr als 113'000 mit Betrug verbundene Konten und Seiten auf Facebook und Instagram. Im Juni ging das Unternehmen gegen weitere 33'600 Angebote vor, darunter solche mit betrügerischen Reiseangeboten.

Im Juli folgten Massnahmen gegen mehr als 3,6 Millionen Konten und Seiten. Der Grossteil davon waren allerdings inaktive Seiten ohne Inhalte. Solche leeren Hüllen können laut Meta von Kriminellen gekauft und später für Betrugsversuche eingesetzt werden.

Online-Betrüger agierten inzwischen in grossem Massstab und setzten dabei zunehmend künstliche Intelligenz ein, erklärte Meta-Managerin Clara Koh. KI werde etwa genutzt, um massenhaft gefälschte Profile und Bilder sowie Schadsoftware zu erstellen. Vergleichszahlen zu früheren Zeiträumen nannte Meta nicht. (hkl/sda/awp/afp)