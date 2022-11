Europa wird in drei Jahren zum Autoimporteur – das freut China

Im vergangenen Jahr hatten europäische Autobauer lediglich 35'000 BEVs aus China nach Europa exportiert, dieses Jahr dürften es schon 66'000 sein. In drei Jahren könnten in Europa knapp 800'000 Autos aus chinesischer Produktion verkauft werden, davon rund 330'000 aus den chinesischen Werken europäischer Autokonzerne.

«China wird zum E-Auto-Exporteur», schreiben die Branchenexperten in einer am Freitag veröffentlichten Studie: «Während chinesische Hersteller immer mehr Elektroautos (BEVs) in Europa verkaufen, verlagern sowohl europäische als auch amerikanische Hersteller ihre BEV-Produktion zunehmend nach China.» BEV ist die englische Abkürzung für elektrisch angetriebene Autos.

Fehr will nicht, will Bruderer? Das Sommaruga-Nachfolge-Karussell dreht

Inflation in Eurozone erreicht Rekordwert von 10,7 Prozent

Die Inflation in der Eurozone hat im Oktober erneut einen Rekordwert erreicht. Verglichen mit dem Vorjahresmonat stiegen die Verbraucherpreise um 10.7 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Montag in Luxemburg in einer ersten Schätzung mitteilte.