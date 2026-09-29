Neben alkoholischen Getränken und Motorrädern dürfen auch verschiedene Molkereiprodukte aus Kanada nicht mehr in die USA eingeführt werden. Bild: keystone

Datum für US-Einfuhrverbot gegen kanadische Waren erreicht

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Im Zollstreit zwischen den USA und Kanada ist der von US-Präsident Donald Trump gesetzte Termin für neue Einfuhrverbote erreicht. Im kanadisch-amerikanischen Handelskonflikt ist weiter keine Deeskalation in Sicht.

Mehrere Dekrete Trumps vom 8. September sehen vor, dass von diesem Dienstag (Ortszeit) an eine Reihe von Molkereiprodukten, alkoholischen Getränken und Motorrädern aus Kanada nicht mehr in die Vereinigten Staaten eingeführt werden dürfen. Es gehe dabei um einen Warenwert im einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich, hatte es von einem hochrangigen Regierungsvertreter geheissen.

Die angekündigten Einfuhrverbote sind eine weitere Eskalationsstufe im Handelsstreit zwischen den beiden Nachbarn. Die USA hatten zunächst im August Zölle auf kanadische Waren im Wert von 27,6 Milliarden kanadischen Dollar verhängt. Kanada reagierte Anfang September mit Gegenzöllen im gleichen Gesamtwert. Noch am Tag des Inkrafttretens der kanadischen Massnahmen ordnete Trump die nun anstehenden Einfuhrverbote an. (sda/dpa)