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SpaceX-Börsengang: Heute wird Elon Musk der erste Billionär der Welt

FILE - Elon Musk attends the finals for the NCAA wrestling championship, March 22, 2025, in Philadelphia. (AP Photo/Matt Rourke, File) SpaceX IPO
Könnte heute zum ersten Billionär der Menschheitsgeschichte werden – Elon Musk.Bild: keystone

Heute wird Musk Billionär – was du zum SpaceX-Börsengang wissen musst

12.06.2026, 07:4412.06.2026, 07:44

Die Weltraumfirma von Tech-Unternehmer Elon Musk schafft den bisher grössten Börsengang, der reichste Mensch der Welt wird damit auch zum ersten Billionär. Ab Freitag kann die Aktie gehandelt werden.

Elon Musks Weltraumfirma SpaceX schreibt Geschichte mit einem Rekord-Börsengang. Das unter anderem für seinen Satelliteninternet-Dienst Starlink bekannte Unternehmen verkaufte rund 555,6 Millionen Aktien zum Ausgabepreis von 135 Dollar – und nimmt damit 75 Milliarden Dollar ein. Am Freitag kommt die Aktie in den Handel. Beim zuvor grössten Börsengang hatte die saudi-arabische Ölfirma Aramco im Jahr 2019 gut 29 Milliarden Dollar eingenommen.

SpaceX debütiert damit an der Börse wie geplant mit einer Bewertung von 1,77 Billionen Dollar – und ist aus dem Stand mehr wert als etwa der Facebook-Konzern Meta. Musk wird mit dem Börsengang zum ersten Menschen mit einem Vermögen von mehr als einer Billion Dollar – zumindest auf dem Papier, gemessen am Wert seiner SpaceX-Aktien und Anteile am ebenfalls von ihm geführten Elektroautobauer Tesla.

Milliardenverluste in SpaceX-Bilanz

Die reinen Geschäftszahlen von SpaceX stehen in krassem Kontrast zum Börsenwert – die Anleger zahlen eher für die Hoffnung auf künftige Erfolge. So gab es im vergangenen Jahr Verluste von rund 4,94 Milliarden Dollar bei einem Umsatz von 18,67 Milliarden Dollar (gut 16 Milliarden Euro).

SpaceX&#039;s Starship rocket lifts off during a test flight from Starbase, Texas, Friday, May 22, 2026. (AP Photo/Eric Gay) SpaceX Starship Launch
SpaceX betreibt und entwickelt einige der fortschrittlichsten und leistungsstärksten Raketensysteme der Welt.Bild: keystone

Im ersten Quartal dieses Jahres verbuchte SpaceX ein Minus von 4,28 Milliarden Dollar bei rund 4,7 Milliarden Dollar Umsatz. Ein Grund für die roten Zahlen sind die hohen Kosten für die Entwicklung der grossen Rakete Starship.

In Starship investierte SpaceX insgesamt mehr als 15 Milliarden Dollar. Die Firmenleitung geht davon aus, dass die Rakete nach Abschluss aller Tests im zweiten Halbjahr kommerzielle Flüge absolvieren kann. Sie soll die Kosten für die Beförderung ins All deutlich senken. Mit Starship sollen auch Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn gebracht werden, die Internet aus dem All direkt auf Smartphones nutzbar machen.

Bessere Zahlen dank Starlink

Starlink ist der zentrale Geldbringer von SpaceX und machte im ersten Quartal 3,26 Milliarden Dollar Umsatz. Der Satelliteninternet-Dienst hat inzwischen rund 10,3 Millionen Kunden in 164 Ländern.

Starlink Antennen
Antennen von Starlink, welches das weltweit grösste Satelliten-Internetnetzwerk ist.Bild: starlink

In der Zukunft soll Künstliche Intelligenz das grösste Geschäft sein – auch durch Rechenzentren im All. Die Idee dahinter ist, dass die Sonne dort viel Energie liefern kann.

Skeptiker verweisen allerdings auf Probleme wie die erheblichen Aufbaukosten, eine trotz der niedrigen Temperaturen im All schwierige Kühlung sowie die Strahlung, die Schaltkreise beschädigen könne.

Musk hat das Sagen

Musk wird mit einem Stimmrechtsanteil von mehr als 80 Prozent auch nach dem Börsengang die volle Kontrolle über SpaceX behalten. Basis dafür sind Aktien mit mehr Stimmrechten.

Anders als bei vielen anderen Börsengängen legte SpaceX den Ausgabepreis von 135 Dollar vorab selbst fest. Üblicherweise nennen Unternehmen zunächst eine Spanne – und ermitteln den Preis dann basierend auf dem Interesse der Investoren.

FILE--PayPal Chief Executive Officer Peter Thiel, left, and founder Elon Musk, right, pose with the PayPal logo at corporate headquarters in Palo Alto, Calif., on Oct. 20, 2000. Online auction giant e ...
Feierten mit PayPal ihren ersten Erfolg – Peter Thiel und Elon Musk.Bild: AP

Für frühe Geldgeber von SpaceX wird der Börsengang zu einem Geldregen. So hält die Investmentfirma Founders Fund von Musks langjährigem Weggefährten Peter Thiel laut dem Finanzdienst Bloomberg einen Anteil von etwa drei Prozent, der für rund 600 Millionen Dollar erworben worden sei. Die Beteiligung ist zum Ausgabepreis mehr als 50 Milliarden Dollar wert.

Der Risikofinanzierer Sequoia Capital habe rund 2 Milliarden Dollar investiert – und halte nun einen mehr als 20 Milliarden Dollar schweren Anteil. (nil/sda/dpa)

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