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Behörde: Frachtschiff in der Strasse von Hormus in Flammen

Commercial vessels lie anchored in the Strait of Hormuz off Bandar Abbas, Iran, Friday, Sept. 4, 2026. (AP Photo/Vahid Salemi) Iran War Strait of Hormuz
In der Strasse von Hormus soll ein Schiff von einem unbekannten Projektil getroffen worden sein. (Symbolbild)Bild: keystone

Behörde: Frachtschiff in der Strasse von Hormus in Flammen

23.09.2026, 15:1323.09.2026, 15:13

In der Strasse von Hormus ist erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten. Wie die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) mitteilte, wurde ein Schiff von einem unbekannten Projektil getroffen. Das Schiff stehe treibend in Flammen.

Die Besatzung sei evakuiert worden. UKMTO meldete zwei Opfer. Es war zunächst nicht klar, ob es sich dabei um Tote oder Verletzte handelte.

In der für den weltweiten Energiehandel wichtigen Strasse von Hormus kam es zuletzt regelmässig wieder zu Beschuss. Der Iran blockiert im Konflikt mit den USA mit Drohungen und Angriffen auf Schiffe den Verkehr durch die für den globalen Handel mit Öl, Gas und Dünger wichtige Meerenge weitestgehend. Auch das US-Militär hatte zivile iranische Schiffe attackiert. (sda/dpa)

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