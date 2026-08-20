meist klar20°
DE | FR
burger
Wirtschaft
International

Iran USA Krieg: Presse reagiert unbeeindruckt auf Donald Trumps Drohung.

KEYPIX - epa13178254 A woman walks next to an anti-Trump billboard in Tehran, Iran, 19 August 2026. Iranian parliament speaker Mohammad Bagher Ghalibaf said that the Strait of Hormuz will remain close ...
Bild: keystone

Iran reagiert unbeeindruckt auf Trumps angekündigten Wirtschaftskrieg

20.08.2026, 03:06

Iranische Medien haben unbeeindruckt auf die Drohung des US-Präsidenten mit einem «Wirtschaftskrieg» gegen das Land reagiert. Donald Trump habe schon zuvor wiederholt vom angeblich unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch des Irans und von Schlägen historischer Dimension gesprochen, schrieb die iranische Nachrichtenagentur Fars auf Telegram. Seine Behauptungen seien bloss als übliche «psychologische Kriegsführung und Propagandakampagne» zu verstehen.

Trumps jüngste Drohung mit «der verheerendsten Wirtschaftsoperation», die jemals gegen ein Land veranlasst worden sei, erfolgte vor dem Hintergrund fehlender Erfolge bei Verhandlungen mit Teheran. Jedes Land müsse bei einer Unterstützung des Irans mit «GEWALTIGEN wirtschaftlichen Konsequenzen» rechnen, schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Es brauche die Hilfe aller Verbündeten der USA, um die vom Iran ausgehende Bedrohung zu stoppen.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim schrieb dazu auf Telegram, dies sei «keine neue Entwicklung, da die Vereinigten Staaten seit Jahren versuchen, jegliche finanziellen und wirtschaftlichen Beziehungen zum Iran zu unterbinden». Der Iran habe jedoch «gelernt, diese Beschränkungen zu umgehen, und ist darin mittlerweile sehr versiert». (sda/dpa)

Darum geht es:

Trump droht Iran mit Wirtschaftskrieg
Trump droht Iran mit Wirtschaftskrieg
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Iran-Krieg in Bildern
1 / 30
Iran-Krieg in Bildern

Menschen heben bei einer Demonstration in Tel Aviv die Hände, um ein Ende des Krieges zu fordern.
quelle: keystone / maya levin
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Mitmach-Pokal» für Donald Trump im Iran-Krieg
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Hayden Panettiere: Schon in jungen Jahren bekam sie Drogen aus engem Umfeld
Die Ursache des Todes von Hayden Panettiere steht bisher nicht fest. Ihre Vergangenheit war immer auch von Drogen geprägt.
Die Trauer um Hayden Panettiere ist weiterhin gross. Mehr und mehr Details zu dem frühen Tod der 36-jährigen Schauspielerin werden bekannt. Ihr On-off-Partner Brian Hickerson, der bei ihr war, als sie starb, habe der Polizei nach ihrem Tod eine «Tüte mit Medikamenten» gezeigt, die Panettiere bei sich gehabt und aus der sie konsumiert haben soll. Neun unterschiedliche Substanzen sollen sich dem Polizeibericht zufolge darin befunden haben. Zudem soll im Notruf das Wort «Überdosis» gefallen sein.
Zur Story