EU-Institutionen einigen sich auf Regeln für Krypto-Technologie

Aldi zieht in einen der grössten Bahnhöfe der Schweiz – und greift Coop frontal an

Die lauteste Stadt der Schweiz ist Genf – Aarau, Winterthur und Bern sind die leisesten

Wenn stark befahrene Strassen in der Nähe von Wohngebieten vorbeiführen, müssen die Anwohner viel Lärm ertragen. Eine neue Analyse der ZKB zeigt, dass sich die Lärmbelastung allerdings regional unterscheidet: In Städten in der Westschweiz und im Tessin leben die Bewohner lauter als in der Deutschschweiz.