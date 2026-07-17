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Netflix steigert Umsatz und Gewinn nach Zweifeln der Anleger

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Die Netflix-Aktie hatte in den vergangenen Monaten mehr als 40 Prozent ihres Werts verloren.Bild: www.imago-images.de

Netflix steigert Umsatz und Gewinn nach Zweifeln der Anleger

Netflix ist die klare Nummer eins beim Videostreaming – und wächst weiter.
17.07.2026, 01:2517.07.2026, 01:25

Netflix hat im vergangenen Quartal Umsatz und Gewinn deutlich gesteigert. Zugleich will der Videostreaming-Marktführer künftig nur noch jährlich statt zweimal pro Jahr Angaben zur Popularität seiner Filme und Serien vorlegen. Die Aktie fiel in einer ersten Reaktion im nachbörslichen US-Handel zeitweise um mehr als sieben Prozent.

Die Netflix-Aktie hatte in den vergangenen Monaten mehr als 40 Prozent ihres Werts verloren. Ein Auslöser waren Sorgen nach einigen Marktforscher-Daten, die den Eindruck erweckten, dass Zuschauerzahlen ab der zweiten Staffel auch populärer Netflix-Serien sinken.

Die Übernahme des Hollywood-Urgesteins Warner Brothers, bei der Netflix gegen den Rivalen Paramount verlor, wurde in diesem Kontext von Anlegern als Flucht nach vorn gesehen. Mit der Prognose für den Umsatz im laufenden Quartal verfehlte Netflix die durchschnittlichen Analysten-Erwartungen.

Netflix macht keine regelmässigen Angaben zur Kundenzahl mehr. Aber der Umsatz stieg im vergangenen Quartal im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 12,56 Milliarden Dollar. Unterm Strich wuchs der Gewinn um 8,8 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar.

Netflix bekam von Warner im Februar 2,8 Milliarden Dollar als Vertragsstrafe nach Auslösung der bereits vereinbarten Übernahme. Das liess im vergangenen Quartal die Steuerzahlungen von Netflix etwas steigen. (sda/dpa)

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