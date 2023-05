Wirtschafts-News

Ringier-Gruppe steigert Gewinn und Umsatz

Bild: KEYSTONE

Die Ringier-Gruppe hat ein finanziell erfolgreiches Jahr 2022 hinter sich: Sie konnte sowohl den operativen Gewinn als auch den Umsatz steigern. Wegen einer anderen Berechnungsweise liegen die ausgewiesenen Zahlen jedoch unter jenen des Vorjahres.

Ringier machte im Jahr 2022 einen Umsatz von 932.6 Millionen Franken und einen Ebitda (Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen) von 104.9 Millionen Franken. Dies gab der Konzern am Dienstag bekannt. Wegen einer anderen Unternehmensstruktur liegen diese Werte unter den Zahlen des Vorjahres.

Die Gründe: Einerseits übernahm Ringier die früher gemeinsam mit Axel Springer geführten Geschäfte in Ungarn, Serbien, der Slowakei und den baltischen Staaten vollständig. Anderseits fliessen mit der Lancierung des Joint Ventures SMG Swiss Marketplace Group - zusammen mit der TX Group - die digitalen Marktplätze in der Schweiz nur noch teilweise in die Ringier-Rechnung ein.

Ohne diese Veränderungen hätte der Umsatz 1.01 Milliarden Franken und der operative Gewinn 134.4 Millionen Franken betragen. (aeg/sda)